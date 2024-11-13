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▲吳佩芸指出，台中市新違建的拆除率不到5成。（圖／吳佩芸提供，2024.11.13）

台中市人口與新建物不斷增加，無黨籍市議員吳佩芸今指出，市長盧秀燕上任以來，台中市違建總數已達新高峰，即使民眾早就建議開發違建查詢系統，台北市也行之有年，市府仍拿個資法為藉口搪塞，是否怕被看穿喬事、關說留下紀錄，才不讓資訊透明化？副市長黃國榮回應，台北市做得到，台中市沒理由做不到。台中市議員吳佩芸今（13）日質詢時指出，依據市府違章建築統計數據顯示，盧秀燕上任後已產生新一波違章建築高峰，2018年底既存違建與新違建總數約8萬4千餘件，2021年大幅成長到10萬2千餘件，今年8月到了10萬3800餘件，顯見市府的公權力對違建無能為力。吳佩芸說，2024年1月至9月平均每月新增300多件新違建，今年1月至9月，台中市查報新違建件數2734件、拆除1286件，比例約47%，連一半都不到。拆不及蓋的速度，是造就違建總數無法下降的主因。她指出2022年有市民在「政府資料開放平台」網站留言，希望公開違建房屋列表，包括列管時間、案號、地址等，當時都發局回覆民眾「相關民眾查詢違建的系統正在開發建置階段，預計2023年度開放民眾查詢」。但如今已是2024年底，這系統仍不存在，市府要跳票到何時？都發局長李正偉表示，因涉及個人資料，市府目前尚未建置違建查報系統。吳佩芸接著拿出台北市的違建查報系統，不僅公開供民眾查詢，更提供違建列管案件字號、列管時間、違建地址，甚至連議員召開協調會的紀錄、違建處理進度都清楚呈現，為何台北市可以公開透明，台中市卻做不到？副市長黃國榮回應，其他縣市有好的做法，台中市都願意來參考，台北市做得到，台中市沒理由做不到，後續將請都發局研議辦理。