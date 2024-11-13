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今（13）日上午7時許，桃園市觀音區環科園區秀霖環境科技公司，突然竄出橘紅色濃煙，氣體壟罩廠房上空，隨著氣流空四處飄散，警消獲報後立即趕往現場搶救，桃園市環保局會同環境部技術小組稽查後確認，是該公司在硝酸卸收作業時發生外洩，業者指出現場外洩情事已獲控制，但該廠已違反空氣污染防制法，最重時可開罰2000萬元罰鍰。桃園市消防局今天上午接獲通報，該工廠有不明氣體外洩，立即派遣消防車7輛、救護車2輛、消防人員共18名前往救援。環保局也派員前往勘查，經調查秀霖環境科技公司從事廢棄物處理業，疑似為廠內廢液儲槽內廢液外洩致酸液接觸金屬物品產生反應，並產生黃橘色氣體。環保局指出，業者雖即時阻止酸液外洩，但該廠未依規定於一小時內通報主管機關，已違反空氣污染防制法，依規定予以告發處分，可處新台幣10萬元以上2000萬元以下之罰鍰，同時立即停止該廠收受廢棄物，要求該公司完成全廠設備檢修並將檢修報告呈報市府同意後，才能繼續收受廢棄物。環保局說明，外洩氣體意外發生時同步以系統模擬空污影響範圍，透過內部通報機制，通報區公所轉知可能受影響所在里，並指派稽查人員至現場監測周圍檢測氫氟酸（HF）及酸性氣體，結果是未檢出（ND），同時環境事故專業技術小組桃園隊亦已於該廠房內檢測完畢，確認原因為硝酸廢液（硝酸跟氫氟酸混合廢液）外洩與廠區內金屬物質反應，產生黃棕色氣體外洩，現場情況已完全控制，經研判對周遭影響程度不大，建議敏感族群仍應緊閉門窗，外出時應佩戴口罩。