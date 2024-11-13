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美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今（13）日於台北101「夢想高飛活動特展」亮相，交通部長陳世凱大讚101董座賈永婕為101帶來活力與創造力，同時也藉此機會宣布，邀請賈永婕擔任「台灣觀光戰略顧問」。大谷翔平「50轟50盗」紀念球，由台灣企業優勢資本以439.3萬美元，約新台幣1.4億標下，優勢資本為台北101商辦大樓的租客，在賈永婕主動出擊後，雙方一拍談妥由優勢資本無償出借「50／50」紀念球，並與公益結合籌劃特展，展出內容還包括由收藏家借展的大谷翔平棒球衣及棒球帽，以及台灣棒球名人堂協會友情出借陳金鋒與王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽，以及王建民首勝出賽表。為了保護好這顆「50／50紀念球」，賈永婕豪砸500萬元保全費，結合AI辨識以及遠紅外線系統，進行24小時全方位的安全監控。賈永婕自接任101董座開始，一舉一動備受關注，她曾表示，未來想為台北101加入更多科技元素，營造引領潮流的地位。陳世凱今日也親臨特展現場，他表示，賈永婕為101注入活力與創造力，台北101作爲台灣的地標性建築，將國際運動明星的紀念收藏帶給大眾，結合觀光推廣，讓世界看見台灣，台灣需要國際觀光客，希望未來在觀光署加強宣傳下，能有更多人來到台北101，他也藉此機會，邀請賈永婕擔任「台灣觀光戰略顧問」。