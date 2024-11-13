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第十五屆中國國際航空航天博覽會，12日在廣東省珠海市正式開幕，中國第五代國產隱形戰機「殲-35A」首度公開亮相，引發關注。對於台灣有輿論認為，這將構成「新威脅」，中國國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，這對於廣大台胞而言，反而是「堅實、巨大的保護」。根據《澎湃新聞》報導，朱鳳蓮13日在記者會上面對相關提問，先表示第十五屆中國國際航空航天博覽會，12日至17日在珠海舉行，來自47個國家和地區1022家企業參展。航展門票一票難求，也吸引了許多台灣青年和台灣媒體人前往觀展，一起觀賞珠海航展「空、天、海、陸」尖端設備的動態演示。接著，朱鳳蓮聲稱，中國在航空航太及國防領域的創新成果、強大實力，對廣大台灣同胞而言，是堅實、巨大的保護，使他們免於「台獨」分裂和外來干涉的嚴重威脅。報導指出，「殲-35」系列戰機採用氣動、結構與隱身一體化設計，是一款非常全面的中型隱身戰鬥機，據中國軍事專家所述，殲-35「一機三型」的發展計畫一直在穩步向前推進，殲-35是中型隱身多用途戰鬥機，殲-35A則是它的陸基型多用途戰鬥機。目前，殲-35A的隱身性能世界第一，該系列載油係數高，作戰半徑更遠、飛行速度更快，升限或載彈能力更大，在機動性某些方面優於對手，在國防、國際競爭領域的影響都不言而喻。報導並引述中國軍事專家說法，隨著中國在「彈射型」航母技術上獲得突破，殲-35也會像殲-15T一樣有彈射型，搭載於福建艦等彈射型航母，滑躍起飛的航母遼寧艦和山東艦也可以搭載。