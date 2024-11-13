我是廣告 請繼續往下閱讀

今年9月16日一名彭姓男子吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯後駕車，行經新竹市虎林國中前，逆向撞上兩輛祖載孫的機車，造成1死6傷悲劇。檢警調查，彭男開車前曾吸食7種毒品，毒駕上路，新竹地檢署今（13）日偵查終結，依毒駕致死及過失傷害等罪嫌，向新竹地方法院提起公訴。檢方調查發現，彭姓男子在事發前一日，就施用海洛因、甲基安非他命、硝甲西泮、愷他命與去甲基愷他命、美托咪酯和依托咪酯等7種毒品，檢察官認為彭男明知毒品影響其感覺、協調與判斷能力，還在16日下午4時許，邊開車邊繼續施用「喪屍煙彈」。彭姓男子在行經虎林國中前閃黃燈路口時，因毒品效力發作影響判斷力 ，無法安全駕駛，不只超速還跨越雙黃線逆向撞擊鍾姓、李姓民眾機車，其中71歲鍾婦遭夾擊當場死亡，5歲林姓女童內臟多處撕裂傷，彭男遭逮捕後，新竹地檢署檢察官認彭男涉犯毒駕致死、過失傷害等罪嫌，本月13日依國民法官法及刑事訴訟法規定，向新竹地方法院提起公訴。檢方認為彭男所為涉犯毒駕致死、過失傷害等罪多項嫌，依刑法第55條前段想像競合犯規定，應以毒駕致死罪嫌從重論處。竹檢指出，此次毒駕事件導致多人傷亡，因此同步指揮新竹市警察局，深入追查被告毒品來源，抓獲毒品上游藥頭，已向法院聲請羈押禁見並獲准。