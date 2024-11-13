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NBA盃賽事今（13）日正式登場，波士頓塞爾提克在主場迎戰亞特蘭大老鷹，老鷹一哥Trae Young今日因傷缺陣，但靠著Jalen Johnson繳出18分、13籃板、10助攻的「大三元」表現，以及Onyeka Okongwu終場前6秒的關鍵2分，老鷹克服15分落後，終場以117:116一分之差逆轉擊敗塞爾提克。塞爾提靠此役上半場手感驚人，團隊命中率高達5成，Jaylen Brown上半場就拿下20分，Derrick White也貢獻14分，半場打完塞爾提克取得65：54領先，下半場老鷹狀態甦醒，第三節持續追分，雖一度落後15分，但第三節結束時，老鷹已將分差縮小至7分。末節兩隊持續拉鋸，Johnson在第四節7分21秒投進三分，將比數扳平，塞爾提克也隨即做出回應，Brown和White接連飆進三分，再度要回領先，末節最後1分鐘，Larry Nance Jr.砍進關鍵三分，將比分縮小至1分差，隨後Keaton Wallace和Okongwu連續兩顆關鍵進球，最終Brown錯失絕殺機會，終場老鷹就以117:116擊敗塞爾提克。Brown此役拿下37分、5籃板、2助攻，White三分球12投7中，砍下31分、6籃板、5助攻，Jason Tatum本場比賽手感不佳，總計16投僅5中，拿下20分、6籃板、8助攻。老鷹方面，Johnson繳出18分、13籃板、10助攻的「大三元」Dyson Daniels貢獻28分、7助攻、6抄截，Nance Jr.三分球6投5中，拿下19分2籃板。