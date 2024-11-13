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▲日前中職主辦的捷克交流賽，同樣在臺北大巨蛋舉行，當時首戰吸引20,012人進場為中華隊加油。（圖／中職提供）

「台韓大戰」熱度高！世界12強棒球賽B組預賽熱鬧開打，中華隊今（13）日在台北大巨蛋迎接首戰，碰頭亞洲勁敵韓國隊。官方日前宣布，根據賽事方說法，在扣除受到屋頂漏水影響的座位區、視線不良區以及部分未販售的貴賓席，總共可販售區域就是3.3萬張門票，因此確實是完售狀況。日前由中職主辦的捷克交流賽，同樣在臺北大巨蛋舉行，當時首戰吸引20,012人進場為中華隊加油。而除了話題滿滿的「台韓大戰」帶來的人氣外，中華隊將在16日交手強權日本，比賽將辦在週六晚間，有望再次挑戰突破3萬名觀眾。