「台韓大戰」熱度高！世界12強棒球賽B組預賽熱鬧開打，中華隊今（13）日在台北大巨蛋迎接首戰，碰頭亞洲勁敵韓國隊。本次世界12強棒球賽，是繼2023年的亞洲棒球錦標賽後，大巨蛋再次舉辦如此大型的國際賽事，官方昨（12）日晚間就提前宣布，所有門票皆已完售，不過卻在稍早表示，總計售出的門票數只有3.3萬張，而非外界熟悉的滿場4萬人。
開打前夕確定滿場 實際只售出3.3萬張門票
官方日前宣布，中華隊預賽首戰門票完售，但今（13）日提供的統計資料中，「台韓大戰」最終只售出3.3萬張門票。根據賽事方說法，在扣除受到屋頂漏水影響的座位區、視線不良區以及部分未販售的貴賓席，總共可販售區域就是3.3萬張門票，因此確實是完售狀況。
儘管如此，本場比賽仍會是台灣首場達到3萬人的國際棒球賽事。大巨蛋前次舉辦國際賽，要追溯至2023年12月的亞錦賽。當時冠軍賽上演中日大戰戲碼，由於座位區尚有限制，最終官方認證票房數字為21,013人，當時寫下大巨蛋最多進場人數紀錄。
日前由中職主辦的捷克交流賽，同樣在臺北大巨蛋舉行，當時首戰吸引20,012人進場為中華隊加油。而除了話題滿滿的「台韓大戰」帶來的人氣外，中華隊將在16日交手強權日本，比賽將辦在週六晚間，有望再次挑戰突破3萬名觀眾。
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官方日前宣布，中華隊預賽首戰門票完售，但今（13）日提供的統計資料中，「台韓大戰」最終只售出3.3萬張門票。根據賽事方說法，在扣除受到屋頂漏水影響的座位區、視線不良區以及部分未販售的貴賓席，總共可販售區域就是3.3萬張門票，因此確實是完售狀況。
儘管如此，本場比賽仍會是台灣首場達到3萬人的國際棒球賽事。大巨蛋前次舉辦國際賽，要追溯至2023年12月的亞錦賽。當時冠軍賽上演中日大戰戲碼，由於座位區尚有限制，最終官方認證票房數字為21,013人，當時寫下大巨蛋最多進場人數紀錄。
日前由中職主辦的捷克交流賽，同樣在臺北大巨蛋舉行，當時首戰吸引20,012人進場為中華隊加油。而除了話題滿滿的「台韓大戰」帶來的人氣外，中華隊將在16日交手強權日本，比賽將辦在週六晚間，有望再次挑戰突破3萬名觀眾。