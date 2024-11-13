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「台中零廢製造中心」由中科管理局與台積電領軍的五家園區廠商攜手打造，以提升資源循環效益為目標，利用園區4.54公頃環保設施用地，推動具有減廢及循環經濟之設施，規劃設置電子級有機溶劑回收設施，每年可處理8.6萬噸有機溶劑，以提升高值化化學品產能。
有關碳捕捉技術應用開發示範部分，由於全國公有焚化廠雖然尚未列入碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標，環境部仍輔導焚化廠獲取第三方認證或申請自願減量專案。此外，環境部也補助，焚化廠進行升級整備和設備改善，針對老舊機組及廠區設備實施節能措施與汰舊換新，維持穩定運轉及垃圾焚燒過程中將熱能回收發電，減少對石化燃料使用，未來雙方將依合作備忘錄承諾事項，引進碳捕捉技術並導入公有焚化廠，並將捕捉下之二氧化碳冷凍液化後，運輸至再利用端或封存場，以實現碳中和目標。
何麗梅也表達了對此次合作的期待，強調台積電長期以來積極推動企業永續經營，此次合作不僅是技術開發與政策推動上的互補，更是雙方在應對氣候變遷上共同承擔的責任。
彭啓明也強調，環境部是國家推動環境保護與可持續發展的主管機關，負責制定並執行國內的環保政策，並推動具體行動應面對氣候變遷的影響，而台積電是全球領先的半導體製造企業，積極參與環保與可持續發展，並致力於在2050年達成淨零碳排的目標，共同合作將為國家減碳政策提供有力支持，並加快碳減排技術的創新與應用，以實現2050年凈零碳排和循環經濟的願景，也期許未來能夠吸引更多企業一同參與，形成一個資源循環的良性生態系統。