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▲麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」今日在台灣正式開賣，許多民眾起了個大早前去搶購，各家麥當勞都可見長長人龍，就連歡樂送APP以及網站都因訪問人數過多而當機，各家分店也陸續公告售完。（圖／記者蕭涵云攝）

▲有老饕分享楓糖鬆餅堡的另類吃法，若是不愛甜食的人，覺得一次吃上下兩片鬆餅會太甜膩，可以多點一個豬肉滿福堡，兩個漢堡各交換一片麵包，吃起來就會剛好微甜又不膩口。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」今（13）日在台灣正式開賣，許多民眾起了個大早前去搶購，各家麥當勞都可見長長人龍，就連歡樂送APP以及網站都因訪問人數過多而當機，各家分店也陸續公告售完，足以見楓糖鬆餅堡的魅力。楓糖鬆餅堡由軟嫩香甜的鬆餅搭上香氣十足的豬肉、火腿等配料，創造出甜鹹合併的新滋味，許多網友吃完後卻評價兩極，有人認為整體太甜膩，也有人喜歡甜鹹衝突感，也有老饕分享特別吃法，可以讓楓糖鬆餅堡的口味更加協調。台灣開賣的McGriddles楓糖鬆餅漢堡「厚鬆餅堡系列」共有3個口味，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，即日起於早餐時段販售至12月17日或售完為止。《NOWnews今日新聞》記者今日早上5時30分左右在信義區忠孝東路麥當勞購買厚鬆餅堡，現場就已有10多位民眾在場排隊購買，實際等餐時間大約7分鐘左右，許多網友則分享，9時開始許多分店就陸續公告售完，現場有不少顧客撲空。許多買到楓糖鬆餅堡的網友，紛紛在網路上分享心得，「好好吃，鹹甜鹹甜，還有楓糖香氣」、「真的好吃，楓糖的特殊甜味加上鹹鹹的豬肉、起司和蛋很搭」、「比滿福堡好吃」。但也有不少人直搖頭，「超甜的餅，不難吃，紮實的肉跟蛋，也不難吃。但加起來真是超噁的」、「我整個吃不懂，要口感沒口感，要甜不甜，要鹹不鹹，整個超怪」。另外，也有老饕分享楓糖鬆餅堡的另類吃法，若是不愛甜食的人，覺得一次吃上下兩片鬆餅會太甜膩，，吃起來就會剛好微甜又不膩口，「給今天要去吃麥當勞鬆餅堡的一個小祕訣。」至於楓糖鬆餅堡的人氣之高，是否代表今日售完後就吃不到？《NOWnews今日新聞》幫大家詢問業者，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」