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▲曾沛慈在華山特區舉辦的《爽爽生活》特展會場，看到可愛的布置，忍不住童心大發，自己也想試玩。（圖／記者蘇詠智攝）

▲曾沛慈開心入圍金馬獎最佳女配角，目前忙工作，還沒有時間去欣賞對手的演出，暫時還沒讓自己有太大的得失心。（圖／記者蘇詠智攝）

女星曾沛慈今（13）日出席《爽爽生活》特展活動，近日她以電影《BIG》在動物園工作的媽媽角色，入圍本屆金馬獎最佳女配角，她認為在被稱「神仙打架」的項目中，不管誰獲獎，都要替對方開心，這也是老公教導她的道理，曾沛慈笑稱老公是她的「心靈導師」。除了獲獎與否外，各方最關心的焦點就是出席典禮的造型，她透露，已經看過好幾套禮服，露上面、露下面、露背面都有，但還沒有覺得「就是它了」的感覺，還要再看看其他。而為了美美現身紅毯，她也開始努力鍛鍊，戒除澱粉、恢復重量訓練，已經有為了「紅毯最美」的競爭在做準備。曾沛慈稍早在活動上與以「爽爽貓」和「小勞撫」等可愛角色受到粉絲歡迎的人氣插畫家「SECOND」吳政安相見歡，吳政安還特別繪製了一幅曾沛慈和爽爽貓、小勞撫共騎金馬的可愛圖畫，預祝她順利得獎。她看到超可愛的爽爽貓也童心大發，在每一幅主景前都流連再三，還表示金馬頒獎當天，也可以考慮帶著爽爽貓的物品作為幸運物，迎接「爽爽」的結果。提到在《BIG》中飾演她女兒的童星鄭又菲，曾沛慈表示，鄭又菲也因此片入圍金馬獎最佳新演員，兩人在獲知入圍消息後互相通電話祝賀對方，她還一度忘了鄭又菲蠻成熟、像個小大人，刻意拉高了嗓音說道：「恭喜妳啊！」反而是鄭又菲很鎮靜地回道：「希望我們能夠一起上台（得獎）。」讓她忍不住笑說：「對了，小朋友碰到大人故意裝可愛的嗓音，會覺得很奇怪。」自稱「目前體脂超過20」的曾沛慈，恢復鍛練倒也不全為了金馬典禮上能夠亮麗出席，也跟個人的健康有關，她笑道：「好啦，說那麼多，我就是還要瘦下去啦。」她保證頒獎當天服裝要求就是「亮眼」，自己有信心的部分應該都不會保留、會盡情展露，而她目前最有自信的就是「鎖骨」，較感到害羞的部位是「胸部」，但試過的服裝中也有要露出胸口曲線的設計，雖然還未敲定，但觀眾不妨到時拭目以待。由於身為金馬入圍者，曾沛慈也收到了影展的觀影證，目前還因為工作忙，暫時沒機會看到其他對手的演出，因此還沒太大的得失心，有點怕看完以後心情就會不一樣了，她笑言：「上次金鐘獎得女配角的經驗，讓我知道一定不能不先準備好感言。」目前雖然還沒寫，但頒獎前會準備好。她近來也推出新戲《太太太厲害》，很希望戲的討論度再高一些，打趣道：「我也有看『影后』，兩天就追完了，但是『太太太厲害』也很好看，我看了很多遍喔。」