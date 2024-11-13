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國民黨立委王鴻薇昨（12）日爆料，政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝，餐會會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被打臉是職業醫師，王隨後透過臉書發文道歉，然而民進黨立委邱議瑩不買單，仍發文扯性平；對此，國民黨前青年部主任陳冠安表示，邱議瑩「還真沒什麼資格談。」陳冠安今（13）日在臉書發文表示，「女醫師誤認事件，鴻薇姊昨天晚上發文向女醫師公開致歉」，事實就是事實，有錯就認，沒什麼好辯解護航。陳冠安指出，但是一眾綠營政治人物突然跳出來，開始以性平、歧視來批評王鴻薇，比如邱議瑩說「不要用刻板印象拉低格局，都什麼年代還在用服裝貶低別人」，認為王鴻薇的發言是明朝中葉的言論。陳冠安質疑，2021年他擔任國民黨電商中心執行長，找時任文傳會主委王育敏拍攝飛行外套穿搭宣傳照，然後民進黨中央幹部批評王育敏是50歲阿姨時，難不成，民進黨當時是元朝末年？陳冠安痛批，當初民進黨中央的歧視言論，邱議瑩是不是也該認證一下，是用刻板印象拉低格局，用服裝貶低別人？要談性平，2023年曾反對立院針對原能會主委謝曉星性騷案要求行政院通盤檢討公務機關性騷擾申訴流程機制的邱議瑩，「還真沒什麼資格談。」