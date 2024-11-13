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▲貼圖鍵盤上點選「小時鐘」就能看到使用過的貼圖歷史紀錄，且即便刪除整個聊天室，貼圖紀錄也不會被刪掉。（圖／記者周淑萍攝）

▲LINE主頁下方的標籤可以把LINE Today改為「通話」，如此一來就能查看用LINE和哪些好友通過話。（圖／記者周淑萍攝）

近日YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma被爆出雙雙出軌，引起外界高度關注。先是女方Yuma偷吃Ryu的好友Tommy，而Ryu後續也同樣外遇一名中國籍的秦姓女畫家，後續Yuma和Tommy更對外承認此事並致歉。如何抓到感情間的貓膩，科技YouTuber Tim哥分享LINE上面的3功能「凡走過必留下痕跡」，刪都刪不了。根據統計LINE台灣活躍用戶數高達2200萬，幾乎是人人都在傳LINE，不管是公事、私事通通透過免費的LINE來溝通，因此，如果聊天了火花，LINE上也能查看一些端倪。Tim哥分享3招用LINE來抓猴的隱藏功能。🟡釘選公告LINE聊天室內有「公告」功能，可以針對聊天室內重要的資訊長按後直接置頂，用意在提醒聊天室的用戶，但該功能被發現有Bug，Tim哥提到聊天內容只要被釘選成為公告之後，即時聊天室內容被立即回收或是刪除，但公告依舊會存在。🟡查看貼圖紀錄很多人會在聊天室使用可愛的貼圖，用來表達情緒，避免因為沒有表情的文字讓雙方而產生誤會，但如果你的另一半，貼圖紀錄總是一堆曖昧貼圖，那可能要當心了。Tim哥提到，LINE「最近傳的貼圖紀錄」是系統自動生成的，無法直接刪除或清空，即便刪除整個聊天紀錄，使用過的貼圖依舊會被記憶在貼圖紀錄內。🟡LINE主頁改為「通話」LINE來電可以和手機的「電話」App整合，意味可以同時看到手機來電和LINE通話的所有紀錄，可是iPhone的通話紀錄可以刪除，只要刪掉內心有鬼的通話紀錄就查不到，但如果把LINE「通話」功能設為主頁下方的標籤，如此一來就能查看用LINE和哪些人通過話。此外，即便在 iPhone的電話App刪除該則LINE通話，但LINE上的「通話」內卻不會被移除，刪都刪不掉。👉設定路徑：LINE設定「通話標籤移除在主頁→設定→通話→「顯示通話或LINE TODAY標籤」→勾選「通話」，設定完成後就能在LINE頁面下看到「通話」標籤。