我是廣告 請繼續往下閱讀

▲約翰卡拉辛斯基到了45歲，性感魅力才終獲肯定。（圖／摘自IMDb）

▲《時人》的「全球最性感男人」專題是每年11月的盛事，今年由約翰卡拉辛斯基獲選。（圖／摘自People）

身高超過190公分、親切斯文的約翰卡拉辛斯基，獲《時人》選為今年度「全球最性感男人」，他笑稱自己一時間突然腦中空白，以為自己也許被整了，幽默說道：「這根本不是我一起床，就在想著我會不會被選為全球最性感男人的一天，結果你們真的讓這一天實現了，你們真的把標竿拉得很高啊。」他的妻子、因扮演《穿著PRADA的惡魔》尖酸女助理走紅的艾蜜莉布朗，曾說過要把約翰當選全球性感王的封面當成壁紙貼牆上，約翰認為孩子們會很愛，一點都不會奇怪。約翰卡拉辛斯基在好萊塢開始被注意，是在影集《辦公室瘋雲》中扮演業務員吉姆，自此他就被視為喜劇小生，大都扮演正值、善良、無害的角色，雖然身材相當高大，卻在銀幕上沒什麼殺傷力。直到近年來在亞馬遜Prime Video影集《湯姆·克蘭西之傑克·萊恩》擔任男主角，有不少動作演出，還有背面全裸露臀的鏡頭，才開始真的散發出「性感」的味道。他最為人熟知的作品，應是和妻子艾蜜莉合作、身兼編導演的《噤界》，不但多方面的才華受到肯定，也登上票房大牌的寶座。其實約翰的外型條件比之前當選的某些「全球最性感男人」得主都還要符合傳統上帥氣小生的標準，卻直到45歲才被肯定性感魅力，儘管如此，他笑言艾蜜莉很興奮，而且自己告訴她這個消息時也充滿不少樂趣。《時人》的「全球最性感男人」專題，是該刊物每年11月的盛事，得主也會受到全球矚目。過往曾經當選的包括布萊德彼特、麥特戴蒙、喬治克隆尼、班艾佛列克、克里斯伊凡等，以電影界紅星為主，偶爾有電視圈和唱片界的男星獲選，多半都是一整年表現最有話題或是高知名度的男性。