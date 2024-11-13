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▲張鈞甯（右）繼《白色巨塔》後再次演醫師。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲許安植焦急等待父親接受急救，她與醫院的對立也即將展開。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲張鈞甯（左）和連炳發（右）究竟能否成為醫療現場的戰友，令人格外期待影集播出。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

越南影帝連炳發與張鈞甯、楊一展、夏騰宏、許安植主演的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》上週在金馬影展舉行的第1、2集首映後大獲好評，今日（13日）釋出了超前導預告，觀眾直呼劇情震撼，其中連炳發飾演越南來的密醫，觀眾都被他高冷與精湛手術技術「帥到」，還封他為「怪醫黑傑克」，該劇揭露醫療困境與黑幕，帶出國與國之間的身分認同，法律攻防戰和寫實的大型急救場面都是看點。在《The Outlaw Doctor 化外之醫》的超前導預告中，劇情瞬間進入緊張刺激的刑警追緝大場面與驚心動魄的醫療手術現場。越南醫生究竟為何來到台灣？當他遇見張鈞𡩋之後，似乎人生發生了翻天覆地的變化。預告結尾他提出的懸念問題：「我為什麼要逃？」成為影集最大的懸疑。其中最引人矚目的莫過於張鈞𡩋、蔡亘晏（爆花）和連炳發撞擊出的精彩醫護現場火花。影集中不僅有張鈞𡩋為此劇專心跟隨外科醫師學習醫療知識和手術，她也深入觀察醫師們的生活：「其實，外科醫師的生活很辛苦，工作壓力非常大，若還有家庭和關係要兼顧，這真的非常難。」她在影集中身處於孩子、失智父親和繁忙工作間，片刻不得喘息的模樣，令人揪心。此外，影集也邀請到了越南影帝連炳發參演，他飾演一名打黑工的越南醫生，與張鈞𡩋有大量精彩對手戲。他精瘦酷帥的形象讓台灣觀眾直呼：「帥慘了！」加上他以「化外之醫」的身份操作精準明快的醫療手術，被觀眾稱為「怪醫黑傑克」，連炳發與楊一展之間的笑淚交織戲份也為影集增添不少亮點。夏騰宏和許安植在影集中分別飾演外事警察和檢察官。夏騰宏演繹的外事警察在追緝失聯移工過程中，面臨身份認同的衝突；而許安植所飾演的檢察官因為家人所遭遇的醫療糾紛而將目光集中在張鈞𡩋與連炳發身上。《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。女醫生鄭琬平（張鈞𡩋飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。