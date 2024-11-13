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融資租賃龍頭中租-KY日前舉行法說會，但三大區塊市場的延滯率卻不見好轉，法說會變成法會，拖累股價連日走低，今（13）日續跌3.5元或2.68%，收在127元，跌破今年9月底辦理現金增資價格125元。中租-KY自結10月歸屬母公司稅後淨利為新台幣13.55億元，月減30.96%、年減30.9%，EPS為0.81元，創逾4年來新低。累計前10月自結合併營收為新台幣855.98億元、年增5.82%，續創同期新高，歸屬母公司稅後淨利新台幣197.59億元、年減7.05%，仍創同期第三高，EPS為11.63元。法說會上公司表示，10月三大市場中以東協營收月增4%較顯著，前十月台灣、中國、東協營收分別年增6%、7%、5%，但10月獲利明顯下滑，主因是中國新增延滯金額略高，提存呆帳費用較多拖累所致。中租放款給中小企業，客戶延遲繳款，當延滯率越高，表示有越來越多客戶拖延還錢，也讓中租後續放款出去的錢變少，成長性就會受阻礙；不僅如此，延滯率上升也衍生出資產減損認列，進而影響獲利表現。法說會也揭露台灣、中國、東協三大區塊市場的延滯率仍未見緩和，總體延滯率逐季走升，至第三季底升至3.7%，台灣、中國、東協至第三季底延滯率則分別上升至2.8%、4.5%、5.1%。11日法說會釋出悲觀訊息，也拖累中租-KY 12日股價慘至跌停價130.5元，今日也持續走低，終場下跌3.5元或2.68%，收在127元，創下逾4年來收盤新低價。盤中最低一度來到125元，寫下逾4年來新低紀錄，差點跌破今年9月底辦理現金增資價格125元。中租控股今年7月10日董事會通過辦理現金增資案，發行普通股3100萬股，若以中租控股訂價125元計，預計可以募集38.75億元，該現金增資案資金主要是用來償還今年12月將到期未轉換國內可轉換公司債。根據公開資料顯示，中租控股是在2021年12月發行可轉換公司債，額度60億元，預計今年年底到期。