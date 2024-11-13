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市場傳出，輝達GB200伺服器將採用BBU（伺服器備援電池系統），台廠相關電池供應鏈今（12）日股價勁揚，新盛力、興能高、加百裕、順達、西勝等5檔強奔漲停板，電池模組大廠AES-KY也拉半根紅柱。台北股市今日開低走低，開盤下跌86.86點、來到22894.91點，盤中雖然在買盤挹注下、數度翻紅，最高來到23046.47點，站回23000點關卡，可惜還是抵不過賣壓，終場下跌121.54點或0.53%，收在22860.23點，上沖下洗186.24點，日K連2黑，並且拉出長上影線，成交量縮小到3809億元。輝達GB200伺服器傳出將採用BBU，帶動台股相關電池供應鏈股價逆勢走揚。其中，同時受惠於特斯拉股價的新盛力已連漲6天，今日在開盤後不久，直衝漲停。BBU標配的推薦供應商為台達電和光寶科，順達則是上述2家公司的電池模組供應商，今早以148.5元開出，約莫在上午10時20分左右亮燈漲停。其餘台廠如興能高今日終止連3跌，以盤下21.1元開出，隨機直衝漲停，漲停價為23.40元；加百裕漲停價27.95元，近3天漲幅達12.47%；西勝以11.95元漲停價亮燈。