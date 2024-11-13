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世界棒球12強賽B組小組賽於今（13）日開打，由柳仲逸領軍的韓國隊首次造訪台北大巨蛋。此戰是韓國隊在大巨蛋首度亮相，選手們必須適應不同於高尺巨蛋的草皮特性，教練與球員一致認為，大巨蛋滾地球速度較慢，守備問題不大，但場內燈光需要盡快適應。韓國13日首戰中華隊，隨後在預賽依序對陣古巴、日本、多明尼加和澳洲，爭取前兩名進入21日的超級循環賽。然而，由於大多數韓國選手對台北巨蛋並不熟悉，主辦單位僅於賽前一天開放韓國隊進入大巨蛋進行訓練。「（大巨蛋）草皮比高尺巨蛋長，球速明顯較慢。」總教練柳仲逸表示：「這樣的場地特性會影響打擊的結果，選手們必須調整以適應慢速球及球的落點。」首席教練柳志賢指出，球場的彈跳速度較慢有助於守備發揮，「我們的選手腳步移動快，這種球場環境有利於控制失分。」內、外野手對於大巨蛋球場特性的反應也頗為正面。外野手金智讚認為球速滾動慢的特性，有助於接球，「落在外野的球旋轉很快減弱，對守備來說相對輕鬆。」不過，一、三壘邊線的界外區飛球，可能會進入場內燈光盲區，外野手洪昌基表示：「某些角度下，球會進入燈光盲區，影響判斷。」韓國隊在過去兩屆12強賽均進入超級循環賽並闖入決賽，2015年首屆奪得冠軍，2019年獲得亞軍。本屆比賽中，韓國隊再次瞄準冠軍，希望能夠克服大巨蛋的挑戰，爭取分取前二名進軍日本。