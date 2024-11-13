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▲孫燕姿在花絮影片說「人都會老」，讓人感受到她坦然面對歲月的智慧。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿的粉絲在影片下留言「從小聽到大，她的音樂就是我的青春」，也有人呼籲加開場次。（圖／孫燕姿 臉書）

46歲女星孫燕姿日前宣布即將開唱，距離她上次在台開唱已近十年，昨（12）日她也特別公開《就在日落以後》巡迴演唱會幕後花絮，引發粉絲熱烈回應，敲碗期待她的現場演出。導演黃中平在影片中分享了與孫燕姿多年來的合作回憶，感嘆：「很多當時拍片的一些回憶，那些回憶很美好，還是依然這麼敬業。做事情都全力以赴，一出去就是100分。」留言區也湧入粉絲們的讚賞，雖然她已年過四十，但狀態依舊完美，讓人更加期待這場久違的音樂盛宴。孫燕姿對歲月也坦然面對：「講白一點的，人都會老；成熟、老、日落，我覺得這是我想要很坦然的去珍惜。」影片展示了孫燕姿在巡演準備過程中的點滴，包括她的彩排和與工作人員的互動。多年來，孫燕姿保持了對音樂的熱愛與專業態度，讓粉絲深受感動。粉絲們對於這次的演唱會十分期待，紛紛在留言中表達支持，有些人甚至表示她的音樂是成長的陪伴。她在影片中的話語「人都會老」，更讓人感受到她坦然面對歲月的智慧。導演黃中平在影片中也分享了孫燕姿在拍攝工作上的態度，他回憶起多年來的合作，讚許她始終如一的敬業精神：「做事情都全力以赴，一出去就是100分。」他對孫燕姿的專業表現充滿敬佩，並提到這些回憶依然美好。這段話也讓粉絲感受到，孫燕姿不僅在舞台上傾注心力，幕後也是全力以赴。粉絲們的熱情不僅展現在留言中，也有人呼籲加開場次，讓更多人有機會參與演唱會。「從小聽到大，她的音樂就是我的青春」、「希望這次巡演能加場，滿足更多歌迷的願望」，網友表示每一場演出對她而言都具意義，因此期待更多人能親身參與這次音樂旅程。影片曝光後，孫燕姿的堅持與粉絲的熱情再次點燃了大眾對她音樂的期待。