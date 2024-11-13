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行政院長卓榮泰今（13）日接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」，感謝團員們持續在僑居地發揮影響力，為台灣發聲，宣揚台灣進步。關於共和黨川普勝選新任總統，已請副院長鄭麗君主持專案小組會議，儘速提出比以往更積極有效的方案，持續與美國新政府做更多接觸。卓榮泰今日接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」，致詞時表示，今年台灣總統大選結果出爐，可謂2024年民主國家第一場民主的勝利，在場許多參訪團團員都是自己在總統大選期間並肩作戰的好朋友，共同堅守保護台灣這塊土地的信念，捍衛台灣主權與國家安全。卓榮泰說，美國總統大選日前也順利落幕，相信美國將會繼續扮演與過去一樣的重要角色，帶領所有民主國家對抗世界極權國家。而台灣面對海峽另一端持續不斷的威脅，台灣必須讓世界看到，有能力也有決心承擔更多保護自己的責任，同時也會善盡國際責任，與全世界更多民主陣營國家站在一起，共謀印太地區穩定與和平發展。卓榮泰說，台灣對全球經濟有不可取代的地位，更是世界民主供應鏈中不可或缺的一環，因此總統賴清德一再強調「政府對人民有責任，台灣對世界有責任」。對此，政府會持續在台灣打造優質的投資、工作與發展環境，並提供安全穩定的能源，讓台灣在晶圓、晶片及半導體製造等高科技產業持續向上發展。卓榮泰進一步說，政府也會積極培育人才，吸引全世界優秀青年前來台灣，除協助來台設廠的全球大企業外，亦促進國內產業與世界接軌，同步前進。此外教育部正規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」，希望鼓勵國內優秀青年赴海外實現人生目標，並學習未來多元及重要產業，回國貢獻所長，達到「國家幫青年圓夢，青年為國家圓夢」目標。卓榮泰強調，「強化治安」及「經濟發展」是政府兩大施政主軸，其中在經濟發展部分，行政院於今年7月召開首場「行政院經濟發展委員會」會議，後續也陸續召開多次相關會議，希望在未來6年打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，吸引更多資金投入國家重要政策與戰略目標，大幅提高台灣競爭力。卓榮泰也提及，未來台美經貿、國防、科技合作及人民交流等部分，已請副院長鄭麗君主持專案小組會議，希望在美國新政府交接後，儘速提出比以往更積極有效的方案，持續與美國新政府做更多接觸。最後卓榮泰表示，各位參訪團團員長年旅居海外，最能體認台灣對世界的重要性，同時也持續在僑居地發揮影響力，為台灣發聲，宣揚台灣的進步，增進僑居國對台灣的重視。強調行政團隊會持續走向對的道路，以更積極的態度，保護台灣的安全，不負人民所託，讓全世界民主陣營繼續與台灣站在一起。