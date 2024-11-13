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▲周思齊戴工地安全帽、穿背號00球衣大巨蛋貓道，為中華隊加油。（圖／周思齊Threads）

2024世界棒球12強賽開打！今（13）日中華隊對戰宿敵韓國，推派王牌投手林昱珉掛帥先發，對戰南韓效力於KT巫師隊的右側投手高永表。今年球季後退役的中信兄弟前球星周思齊，曬出頭戴工地安全帽、赤腳盤腿在大巨蛋「神秘貓道」照，為中華隊施法加油。網友驚呼：「周董提前場勘演唱會！」大讚該處視野絕佳。43歲的周思齊暱稱「周董」，也有「中職劉德華」之稱。周思齊因2013年世界棒球經典賽的好表現所得之「亞洲選球王」的稱號。今年球季結束後高掛球鞋，卸下球員身分。周思齊昨在Threads曬出兩張「施法」應援照，只見他頭戴工地安全帽、赤腳盤腿坐在大巨蛋球場「神秘貓道」，穿著背號為00的球衣，雙眼緊閉、雙手合十，寫道：「學弟加油，我幫你們場勘作法，你們幫我們奪勝！」貼文引發討論，一票網友誤會說：「確定不是場勘演唱會要躲哪？」全場羨慕周思齊已經卡位好「大巨蛋貓道第一排」，虧說：「這個是周杰倫通道嗎？」狂問這位置怎麼賣。眾人也期待，在周思齊「施法」應援下，中華隊對戰南韓宿敵一定勝出。