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南投某國小黃姓教練在任教近20年期間，涉嫌猥褻、性侵22名國小學童，時間長達18年，行徑讓人髮指，檢察官依妨害性自主起訴，南投地院今（13）日宣判，依加重強制性交、加重強制猥褻等罪名，判處7年6月到7月不等、合計68個有期徒刑，合併應執行13年，全案可上訴。據悉，黃姓棒球教練在學校也擔任導師及科任老師，被學生指控從1992年8月到今年2月，長期對當時的小球員猥褻甚至性侵，南投地檢署2月展開偵辦，經查黃男任教18年期間，對22名被害少年共犯68罪，6月偵結起訴，檢察官依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等罪嫌提起公訴。該案經南投地院經近5月審理，今日上午宣判，黃姓教練共犯下加重強制性交罪21罪、加重強制猥褻罪共38罪、成年人故意對少年強制猥褻罪4罪、成年人故意對少年強制性交罪1罪、強制猥褻罪3罪、強制性交未遂罪1罪，分處7年6月至7月不等有期徒刑，合計判處68個有期徒刑，合併應執行有期徒13年。合議庭指出，黃姓教練身為國小老師及棒球教練，竟趁少年球員不諳世事年紀，為逞一己私慾，不顧所教育少年心靈感受和人格發展健全，侵害性自主權，甚至持續到國、高中階段，時間橫跨18年，被害人數和次數眾多。黃姓教練最終坦承全部犯行，並與14名被害人達成調解並賠償完畢，足認其有盡力彌補被害人，經此偵審過程，應對自己行為有所悔悟，因此定應執行有期徒刑13年。這名黃姓教練還曾經獲得杏壇芬芳獎，如今犯下猥褻、性侵國小學童的案件，實在諷刺。