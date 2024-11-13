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▲金娜靜動人身影每每出現在電視上都吸引不少粉絲討論。（圖／金娜靜IG）

▲金娜靜連發限時動態跟粉絲求救，後來又將這些動態刪除。（圖／翻攝韓網）

29歲的南韓美女氣象主播金娜靜（김나정）過去曾是選美比賽冠軍，身材火辣、長相甜美的她，IG有24萬粉絲追蹤，近日卻自爆吸毒，在到菲律賓馬尼拉旅行時，突然一連發出多篇限時動態求救，更稱自己想回韓國，但是搭飛機的話「我擔心會死掉」。脫序舉動讓外界看傻，據悉，金娜靜已自行返韓，恐接受一系列調查。據韓國媒體報導，金娜靜目前到菲律賓旅遊，昨（12）日她突然貼出一張馬尼拉飯店內的照片，說自己面臨生命危險，她語無倫次表示自己很害怕，沒辦法叫車或是登機，希望能聯絡韓國大使館，請求大家幫助她回韓國。金娜靜字裡行間表現出無限的焦慮，更說：「我感覺如果我上了飛機就會死掉」，不知道是甚麼意思。金娜靜在動態中也坦承自己有吸毒，她說菲律賓機場的工作人員及移民局員工對她進行了拍攝，所以她丟掉所有行李跟包包，沒有登上飛機。但這些限時動態在發佈沒多久後就都被刪除了，目前不確定真相為何。不少網友認為若金娜靜吸毒屬實，那她的主播生涯就毀了，「吸毒要受罰吧」、「她知道自己在說甚麼嗎」、「看來是真的碰了毒品，好令人失望」。目前韓國駐菲律賓韓國大使館表示，金娜靜已自行從菲律賓返回韓國，他們有在能力範圍內提供協助，其他細節不方便透露。一名網友則發文稱，目前已經向韓國首爾的警察局檢舉金娜靜吸毒，懷疑她還有運毒販毒的可能，金娜靜恐怕會面臨嚴重審查。金娜靜畢業於韓國梨花女子大學醫學系，本身就是高材生的她，除了擔任氣象主播外，也當過春川KBS記者、K-Weather天氣預報員，2019年更在男性雜誌「Miss Maxim」的選美比賽奪冠；身材火辣的她，經常在IG分享穿著比基尼的美照，播報新聞時好身材同樣也是藏不住，在韓國知名度頗高。