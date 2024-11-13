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國民黨立委王鴻薇昨（12）日爆料，政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝，餐會會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被打臉是職業醫師，王隨後透過臉書發文道歉，然而民進黨立委邱議瑩不買單，在臉書秀出4綠委美照，狠酸王「用刻板印象拉低格局」。邱議瑩今（13）日在臉書發文表示，「有自信的女性，穿什麼都美麗！尊重多元，不要用刻板印象拉低格局。都什麼年代了，還在用服裝貶低別人。但王鴻薇有這種明朝中葉的言論，不意外就是了。」並秀出與綠委蘇巧慧、吳思瑤、林楚茵等人，過去參與台北時裝週的合照。網友在貼文下紛紛留言，「都2024了王鴻薇的腦袋還留在清朝ㄟ」、「嗯！太棒了，漂亮智慧的結合」、「委員太漂亮了還可以當模特兒」、「人正心美，女力當道，勇敢自信前行」、「為民主自由奮鬥到底的女人，認真的女人最美」、「台灣要邁向更文明的社會」。