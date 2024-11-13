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曾頌恩沒打第4棒不氣餒！世界12強棒球賽B組預賽在今（13）日開打，中華隊首戰交手韓國隊，並在「台韓大戰」賽前公布打序，原先有望扛下第4棒的中信兄弟重砲曾頌恩，並沒有先發上場。曾頌恩在加入中華隊後維持台灣大賽的火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，首場官辦熱身賽，也有開轟表現。不過今（13）日賽前中華隊公布打序，第4棒為指定打擊的林安可，曾頌恩沒有在先發打線之中。接受媒體訪問時，曾頌恩坦然回答道：「韓國隊此戰先發投手高永表，因為採下勾側投，被認為和樂天桃猿投手黃子鵬相似。不過曾頌恩說：「此外，談到因為可能扛下第4棒而擔心會失眠的話題，