曾頌恩沒打第4棒不氣餒！世界12強棒球賽B組預賽在今（13）日開打，中華隊首戰交手韓國隊，並在「台韓大戰」賽前公布打序，原先有望扛下第4棒的中信兄弟重砲曾頌恩，並沒有先發上場。對此，曾頌恩受訪對於總教練的決定表達理解，並笑說：「我對國內下勾側投都打很爛，這是事實，不用硬要排我第4棒。」
無緣抗4棒寫紀錄 能理解教練團安排
曾頌恩在加入中華隊後維持台灣大賽的火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，首場官辦熱身賽，也有開轟表現。中華隊總教練曾豪駒在預賽開打前夕，受訪時曾主動提起曾頌恩，表示他近況不錯，可能成為第4棒人選。
不過今（13）日賽前中華隊公布打序，第4棒為指定打擊的林安可，曾頌恩沒有在先發打線之中。接受媒體訪問時，曾頌恩坦然回答道：「他希望排左打，我知道這是事實，仔細去看數據，對國內側投下勾我都打很爛，如果把我排4棒就是在硬排。」
韓國隊此戰先發投手高永表，因為採下勾側投，被認為和樂天桃猿投手黃子鵬相似。不過曾頌恩說：「他球路應該沒有子鵬那麼難打，而且球速也比他快很多，但影片看是真的蠻不錯的，今天應該就是大量變速球為主。」
此外，談到因為可能扛下第4棒而擔心會失眠的話題，曾頌恩笑著說道：「不是因為第四棒睡不著，是只要比賽前都睡不著，台灣大賽前幾場都兩點睡，封王前好像3點多快4點才睡。」
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曾頌恩在加入中華隊後維持台灣大賽的火燙手感，先是在捷克交流賽首戰的8局，敲出追平比分的關鍵安打，首場官辦熱身賽，也有開轟表現。中華隊總教練曾豪駒在預賽開打前夕，受訪時曾主動提起曾頌恩，表示他近況不錯，可能成為第4棒人選。
不過今（13）日賽前中華隊公布打序，第4棒為指定打擊的林安可，曾頌恩沒有在先發打線之中。接受媒體訪問時，曾頌恩坦然回答道：「他希望排左打，我知道這是事實，仔細去看數據，對國內側投下勾我都打很爛，如果把我排4棒就是在硬排。」
韓國隊此戰先發投手高永表，因為採下勾側投，被認為和樂天桃猿投手黃子鵬相似。不過曾頌恩說：「他球路應該沒有子鵬那麼難打，而且球速也比他快很多，但影片看是真的蠻不錯的，今天應該就是大量變速球為主。」
此外，談到因為可能扛下第4棒而擔心會失眠的話題，曾頌恩笑著說道：「不是因為第四棒睡不著，是只要比賽前都睡不著，台灣大賽前幾場都兩點睡，封王前好像3點多快4點才睡。」