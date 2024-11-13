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台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案，目前行蹤不明，台南地檢署發布通緝令，兼任民進黨主席的總統賴清德今（13）日表示，近期媒體報導關於綠能外商公司6年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象；賴也嚴厲表示，陳啓昱雖然已經退出民進黨，「我要在此特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案」。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德會中表示，隨著世界各國提高對2050淨零轉型，政府自2016年開始推動第二次能源轉型，近期媒體報導關於綠能外商公司6年在台灣期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。賴清德表示，這個問題政府非常重視，近年來檢調積極打擊犯罪，至今已經查獲台南市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣等地，有縣市政府局處長及官員、鄉鎮市長、地方議會議長、議員、鄉民代表、村里長等多人涉案問題嚴重。賴清德說，面對地方政治勢力與黑道勾結，政府決不寬貸，今年6月最高檢察署正式發動掃蕩綠能貪瀆不法案件的「靖平專案」，內政部警政署也在今年9月公布「打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施」，積極擴大偵查能量，一旦查獲不法，就由內政部警政署統籌整合各執行機關，共同協力執行，由中央來協助地方政府徹底杜絕犯罪的根源，而中央和地方也應進一步檢討行政流程和審核機制，避免不法人士藉機上下其手。賴清德也特別點名陳啓昱，雖然已經退出民進黨，「我要在此特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案」。賴清德強調，全體黨公職要時刻謹記民進黨的創黨精神，珍惜人民給民進黨的機會，若失去了這份精神，必然失去人民對我們的信任，民進黨也將一無所有，「大家要約束自己，切勿涉入不法，才不負人民對我們的期待，我們一起勉勵」。