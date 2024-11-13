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世界棒球12賽，「台韓大戰」今晚18點30分在台北大巨蛋登場，賽前韓媒報導，在韓國隊來台的休兵日聚會上，當家重砲金倒永形容自家隊長宋成文像是日籍巨星大谷翔平，凝聚大家的信心並喊話，「就讓我們奪回棒球強權的地位吧！」韓媒《Xports News》報導，在10日結束與中職味全龍熱身賽的隔天，韓國隊休兵一天並全隊聚餐以增進團結，金倒永笑著透露，「沒有特別的插曲，成文哥就像大谷一樣，把大家聚集起來說了一句話，『既然來到這裡，就讓我們把韓國帶回棒球強權的地位吧！』他說的很帥，看起來很不一樣。這是全隊合體後首次團隊聚餐，大家的凝聚力更強了。」28歲的宋成文首次入選國家隊就扛下隊長重責，賽前他曾說過，無論如何都要率領韓國隊打進東京巨蛋的４強賽。效力培證英雄的宋成文本季繳出3成40打擊率，19轟還有104分打點，無疑會是中華隊需慎防的中心打者。昨天在賽前記者會上，宋成文則說道，「能夠入選國家隊，並有機會與這些精英選手競爭，我感到非常榮幸。我的首要目標是營造良好的休息室氛圍，如果我們能讓每個人都保持愉快，那我們的表現就會更好。」