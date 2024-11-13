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勞動部勞動發展署北分署4日發生資訊分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室上吊輕生，隨著各方爆料出爐，以及地方民代介入，勞動部也在9日將聘請外部專家進行調查。勞動部今（13）日表示，除進行同仁訪談外，也將普發匿名問卷，預定最快於本週內完成。勞發署資訊分析師疑似因為所負責的人工智慧系統標案遭到刁難，3日到辦公室加班後，4日選擇在辦公室輕生，也引發各界紛紛爆料，指向是勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌所導致。記者接獲內部爆料，北分署事發之後曾下達「封口令」，也在內部調通聯記錄，調查是哪位同仁對外媒體、民代爆料，更要求同仁不准再以訛傳訛，應「以死者為大」，不允許內部、對外討論。更有內部人士指出，謝宜容也會要求，北分署帶隊繞著大樓跑步運動，行事作風讓許多分署同仁無法接受，寧可選擇降調也要離開原單位。然而，即便勞動部本部，甚至是勞動部長何佩珊辦公室也接獲檢舉，但始終未處理。內部人士也指出，資訊分析師所負責的人工智慧系統標案是由部本部秘書處所堅持推動，甚至將AI當作KPI，但是一窩蜂跟進情況下，也變成各方有不同期待，最終就是負責人接獲爛攤子。勞動部說明，為釐清事實真相，勞動部已由許傳盛政務次長邀集專家及員工代表等，組成調查小組啟動調查，除進行同仁訪談外，並於今日普發問卷，採匿名方式進行分署全體同仁訪查，同時為避免同仁有所顧慮，並確保不受監視，同仁可以打字方式填寫問卷，藉此鼓勵同仁協助提供事實及意見，調查程序預定最快於本週內完成。勞動部說，部長非常感謝各界關心此事件，並隨時掌握相關進度，待調查結果出來後，會儘速對外公布，屆時也會依調查結果，對相關人員作出處置，請大家能耐心等候。