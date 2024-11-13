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波波醫師爭議延燒，本土牙醫質疑政府以24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（13）日允諾，據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府不會提高名額。民進黨下午召開中常會，據發言人吳崢轉述，賴清德在會中表示，許多國人朋友相當關心，國外牙醫系畢業生回台實習名額的問題，他要在此重申，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。賴清德說，為了因應醫師法的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，賴清德說，目前研議中由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請國人同胞放心。此外，中常會上邀請美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，以「2025國際情勢展望及分析」為題進行專案報告，賴清德聽取報告後裁示，他已經在第一時間，誠摯恭喜美國正副總統當選人川普和范斯，同時也感謝拜登政府任內對台灣的堅定支持。賴清德說，他有信心，台灣和美國之間長期以來的夥伴關係，將繼續扮演區域穩定的基石，台美關係建立在共享的價值理念之上，以及雙方對於全球安全與繁榮，追求共同的利益。賴清德表示，過去8年多來，歷經美國政府不同政黨執政，台美關係穩健增強，美國對台灣持續展現跨黨派支持，台灣企業對美國的投資及貿易，也更加蓬勃發展，相信未來台灣和美國會在全球產業供應鏈，進行更緊密的互惠合作，也在安全、經貿、科技、文化等領域，持續深化夥伴關係，為雙方人民帶來更大的經濟繁榮。賴清德說，期待在台美夥伴關係堅實的基礎上，透過雙方加強合作，不僅為彼此人民創造福祉，也促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮發展做出貢獻。