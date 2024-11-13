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▲交通部長陳世凱(右3)由航港局局長葉協隆(右2)、觀光署署長周永暉(右1)等人陪同，到野柳地質公園岸際中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺事故前進指揮所，視察中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺處置情形。。(圖／交通部航港局提供)

▲航港局局長葉協隆(左2)及觀光署署長周永暉(左3)，向交通部長陳世凱(左1)說明中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺處置情形。(圖／交通部航港局提供)

交通部長陳世凱12日，到野柳地質公園岸際，視察中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺處置情形，並指示於安全原則下，全力加速該輪於14日進行抽油作業，且同步強化整備防污措施，以期早日恢復海洋生態環境。交通部部長陳世凱，是由航港局局長葉協隆、觀光署署長周永暉等人陪同，到野柳地質公園岸際中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺事故前進指揮所，瞭解該輪擱淺處置情形，立法委員王正旭、立法委員林沛祥及蘇巧慧辦公室均派員與會。交通部長陳世凱在聽取航港局局長葉協隆、觀光署署長周永暉所作的簡報後，瞭解在東北季風期間海象不佳，以及擱淺位置地形特殊等因素影響下，抽油作業推動不易，但經多方努力後，目前預計可望於14日進行抽油作業，但實際作業情形，仍以專業執行團隊在完善與安全第一及海象狀況的綜合性考量下，做最佳的應變處置。交通部長陳世凱有鑑於野柳地區是我國重要景點，且有豐富的漁業資源，乃要求航港局及相關機關，在作業安全前提下，持續督促船舶所有人及保險公司全力加速抽油作業，尤其針對污染性高的重油應優先抽除，並就各種可能情境，預為研擬替代方案，以期有效推進抽油工作。陳世凱也指示應同步強化整備預防性防污措施，並請航港局主動對外說明此案處置的各項進度，以提供更多訊息揭露，讓外界知悉，並在海象允許前提下，設定自14日開始進行24小時不間斷抽油作業之目標，也提醒抽油作業，應注意污染防範措施，以確保野柳之觀光資源，早日免除污染危機。航港局局長葉協隆指出，航港局依照交通部長陳世凱指示嚴密監控現場及周邊環境外，並積極動員相關特殊船舶，會同相關單位陸續展開殘油抽除及污染防治相關工作，包括協調具備動態定位功能之東方建設者號(Orient Constructor)工程船，設法將抽油機具設備吊掛在鈺洲啟航號貨輪，並已同步動員同樣具備動態定位功能的CRYSTAL號工作船，規劃替代方案。葉協隆說，如果東方建設者號工程船受海象之影響，未能順利將抽油機具吊掛在鈺洲啟航號貨輪，將改置於CRYSTAL號工作船進行作業，目前預計14日CRYSTAL號工作船可完成餘油容器(ISO TANK)繫固等整備工作，前往現場展開抽油作業，在海象條件許可且作業順利下，預計約2週內可全數將290噸殘油抽除，抽除過程務必注意污染防治，避免造成2次污染，以儘早化解海洋生態環境危機。