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陸軍步兵第109旅1營義務役曹姓役男，收假返回營區被幹部安全檢查時，查獲私帶50顆「喪屍煙彈」毒品，新竹憲兵隊調查後，曹男被依毒品罪嫌移送偵辦。新竹地檢署承辦後，經檢察官訊問，認為曹男犯嫌重大並有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法官諭知曹男限制出境、出海並責付部隊長官。國軍爆發役男，攜毒進入營區陸軍第六軍團指揮部，今（13）日中午正式聲明，轄屬109旅曹姓役男於本（11）月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶「喪屍煙彈」，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。檢方懷疑可能還有其他人也涉案，將積極擴大向上追溯毒品來源，六軍團也表明配合偵辦，有待司法調查釐清，同時強調，「毒品零容忍」為國軍堅定立場，單位除全力配合調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲；另將持恆強化官兵反毒教育，以維部隊純淨。