我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，囚禁於台北看守所，台北地檢署今（13）日再度提訊柯文哲，柯文哲以「光頭」造型現身，令外界相當意外，且瘋狂猜測他剃光頭的原因。對此，前立委郭正亮透露，民眾黨支持者最近遇到柯媽媽並替她打氣，結果柯媽媽當場哭出來，說明柯家現在壓力很大，大家千萬別小看柯文哲剃光頭的動作。郭正亮今（13）日在中天網路節目《綠也掀桌》表示，柯文哲被裁定延押，同時，柯的父親柯承身體狀況不佳，兩者相加起來，壓力一定非常大；郭透露，有支持民眾黨的友人最近遇到柯媽媽，並且給予安慰、替她打氣，結果柯媽媽當場哭出來，說明柯家現在壓力很大，大家千萬別小看柯文哲剃光頭的動作。郭正亮指出，柯文哲剃光頭的動作很有象徵性，然而，柯是深綠出身，以深綠的角度分析，柯剃光頭的舉動不只是悲憤，更是種「萬念俱灰，決定奉陪」、覺得被逼到絕境的抗議動作，而不是在自清。