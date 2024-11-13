我是廣告 請繼續往下閱讀

中國廣東省珠海市11日晚間發生一起惡性衝撞事件，一名62歲樊姓男子開車闖入蓄意衝撞正在體育場散步、健身的民眾，當地警方在事發將近12小時後終於公布傷亡數據，至少35人死亡、43人受傷，這並非首次廣東當地出現「駕駛無差別撞人」事件，當地也有不少地區開始限制人群聚集，發布「暫停廣場舞」等集體活動的通知。根據珠海公安局香洲分局通報指出，警方發現62歲男性嫌犯樊某試圖在車上持刀輕生，在當下已立即將其制止並送往醫院救治，稱犯案動機是對其離婚後財產分割結果不滿，同時統計稱已造成35人死亡、43人重傷，官媒報導稱中國國家主席習近平對此事高度重視並作出重要指示，稱該起事件「造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，盡快查明案件，依法嚴懲兇手。」案發後，有珠海居民指出收到社區與大樓管理所發佈的通知，要求居民們暫時停止「廣場舞」等活動，然而通知上並未註明原因，僅稱「為了保障小區與周邊環境的公共安全與秩序」，這就引發不少民眾抗議，稱明明珠海正在舉辦珠海航展才是人最多的地方，如此行徑簡直是因噎廢食，「這樣算是從根源解決問題嗎?」另外，原預計在11月23日在深圳舉辦的「The Color Run」路跑活動也在這個敏感時刻突然宣布取消，許多參加者突然收到退款通知與簡訊，民眾也猜測這可能與珠海撞人事件有關，「要避免大型的群聚活動」。中國近來出現多起在公共場合的襲擊事件，包含有男子9月在上海一間超市，持刀無差別傷人，另外在廣州「駕駛惡意衝撞」事件也並非首次發生，在去年1月11日傍晚，廣州市天河區天河商圈、正佳廣場一帶，就有一名司機「為發洩個人情緒」駕駛寶馬多次蓄意衝撞行人與道路設施，還試圖逃逸，造成6人死亡，29人受傷，最終肇事司機被法院一審判處死刑。