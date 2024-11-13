台灣貴為機車王國，路上的機車可以說是百百種，雖然每種機車款式性能不同，但唯一不變的仍然是「保養」要做好，機車壽命才會延長，不過其實有很多人日常根本沒有在保養機車，常常騎到路邊拋錨、壞了才肯去機車行維修。近日就有網友分享「去加油站每次都被問要不要買汽油精」，結果貼文引起廣大迴響，記者也曾因為沒有固定保養機車，而付出慘痛代價秒噴2600元！
近日有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「每次加油員都很看得起我，問我要不要加一罐汽油精，我都很瀟灑的說不用，沒其他的原因單純很窮，所以想問加這個真的有效果嗎？還是其實只是加油站員工想要業績，是一種智商稅？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「可以防止積碳，但新車定期加才有用，已經積了一輩子碳的就不用了」、「防止積碳真的有用！我固定每2000公里會來一瓶」、「其實真的有用，前一陣子我的機車突然在要停等紅綠燈的時候熄火（電瓶正常）， 出現2、3次這樣的狀況，後來加了這個，目前都沒出現過了」、「防止積碳有用+1！等你老車發不起來你就知道了。」
加油站員工沒要騙你錢！「汽油精」到底是什麼？
如果現在去加油，不管哪個品牌的加油站，應該大家常常都會聽到店員詢問你「要不要來一罐汽油精？」這其實不是在騙你錢哦！所謂的汽油精，又稱為「汽油添加劑」，添加至汽油中可以清除積碳並且保持引擎效能，定期的使用汽油精，能夠有效減少積碳形成，保持噴油嘴和進氣閥門的清潔。
那麼沒在保養機車的人肯定會問「如果汽車、機車積碳後會怎麼樣呢？」其實帶來的影響非常多，像是「加速無力」、「怠速不穩」、「油耗增加」、「冷啟動困難」甚至是「尾氣排放不合格」等，有些時候還會騎到一半突然熄火哦！
定期適量使用「汽油精」是有效的！別等積碳嚴重秒噴2000元以上
事實上，騎乘機車一定要記得養成定時保養的習慣，才不會發生在路邊突然拋錨的情況，《NOWnews》記者曾經就有在路邊突然熄火，一開始以為是機車老舊的電池沒電，牽到摩托車行給老闆換電池，結果意外還是發不動，隨後才檢測出原來機車早已積碳非常嚴重，如果要清除積碳不僅要花費2600元，甚至要等上3小時，想當初記者我也是在加油站「拒絕汽油精」的那位客人呢！
後來也因為該事件養成定時適量使用汽油精的習慣，搭配定時保養機車，路上拋錨的事件就再也沒發生過，通常加油站販售的汽油精並不會太貴，一瓶大約是70元，添加的頻率大約每2000公里加一次就可以！如果你的車還很新的話，汽油精也可以當作是一種日常保養，不僅能避免一次噴掉很多維修費，也能保你機車保持在最佳狀態哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「可以防止積碳，但新車定期加才有用，已經積了一輩子碳的就不用了」、「防止積碳真的有用！我固定每2000公里會來一瓶」、「其實真的有用，前一陣子我的機車突然在要停等紅綠燈的時候熄火（電瓶正常）， 出現2、3次這樣的狀況，後來加了這個，目前都沒出現過了」、「防止積碳有用+1！等你老車發不起來你就知道了。」
加油站員工沒要騙你錢！「汽油精」到底是什麼？
如果現在去加油，不管哪個品牌的加油站，應該大家常常都會聽到店員詢問你「要不要來一罐汽油精？」這其實不是在騙你錢哦！所謂的汽油精，又稱為「汽油添加劑」，添加至汽油中可以清除積碳並且保持引擎效能，定期的使用汽油精，能夠有效減少積碳形成，保持噴油嘴和進氣閥門的清潔。
那麼沒在保養機車的人肯定會問「如果汽車、機車積碳後會怎麼樣呢？」其實帶來的影響非常多，像是「加速無力」、「怠速不穩」、「油耗增加」、「冷啟動困難」甚至是「尾氣排放不合格」等，有些時候還會騎到一半突然熄火哦！
定期適量使用「汽油精」是有效的！別等積碳嚴重秒噴2000元以上
事實上，騎乘機車一定要記得養成定時保養的習慣，才不會發生在路邊突然拋錨的情況，《NOWnews》記者曾經就有在路邊突然熄火，一開始以為是機車老舊的電池沒電，牽到摩托車行給老闆換電池，結果意外還是發不動，隨後才檢測出原來機車早已積碳非常嚴重，如果要清除積碳不僅要花費2600元，甚至要等上3小時，想當初記者我也是在加油站「拒絕汽油精」的那位客人呢！
後來也因為該事件養成定時適量使用汽油精的習慣，搭配定時保養機車，路上拋錨的事件就再也沒發生過，通常加油站販售的汽油精並不會太貴，一瓶大約是70元，添加的頻率大約每2000公里加一次就可以！如果你的車還很新的話，汽油精也可以當作是一種日常保養，不僅能避免一次噴掉很多維修費，也能保你機車保持在最佳狀態哦！