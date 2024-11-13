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▲一名網友分享自己每次去加油站加油時，總會被問「要不要來一罐汽油精」，引起廣大熱議。（圖/Dcard）

▲汽油精的功能就是清除積碳並且保持引擎效能，定期的使用汽油精，能夠有效減少積碳形成，保持噴油嘴和進氣閥門的清潔。（圖／Pixabay）

台灣貴為機車王國，路上的機車可以說是百百種，雖然每種機車款式性能不同，但唯一不變的仍然是「保養」要做好，機車壽命才會延長，不過其實有很多人日常根本沒有在保養機車，常常騎到路邊拋錨、壞了才肯去機車行維修。近日有網友在社群平台「Dcard」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「防止積碳有用+1！等你老車發不起來你就知道了。」如果現在去加油，不管哪個品牌的加油站，應該大家常常都會聽到店員詢問你「要不要來一罐汽油精？」這其實不是在騙你錢哦！那麼沒在保養機車的人肯定會問事實上，騎乘機車一定要記得養成定時保養的習慣，才不會發生在路邊突然拋錨的情況，《NOWnews》記者曾經就有在路邊突然熄火，牽到摩托車行給老闆換電池，結果意外還是發不動，後來也因為該事件養成定時適量使用汽油精的習慣，搭配定時保養機車，路上拋錨的事件就再也沒發生過，如果你的車還很新的話，汽油精也可以當作是一種日常保養，