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美國總統大選由川普勝出，市場也關注對台灣的影響，中央銀行總裁楊金龍明（14）日也將赴立法院財政委員會進行專案報告及備詢。楊金龍在最新出爐的報告中指出，美中競爭態勢不變，川普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤以關稅政策外溢影響最大，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景 ，包括全球經濟成長動能趨緩及全球通膨趨升、中國大陸經濟動能弱化、美國貨幣政策不確定性等3大影響。楊金龍認為，美國新任總統川普主要經貿政見若逐步實施，將對美國、中國大陸及全球經濟帶來顯著影響。在貿易方面，央行分析，若未來美國對中國大陸加徵60%關稅，可能重啟新一輪美中貿易戰，而對進口品全面提高關稅政策，恐將引發各國貿易爭端與貿易報復措施，加劇全球保護主義，增添全球供應鏈調整壓力，以及降低全球經濟與貿易成長率。在財政方面，美國減稅政策短期內或將有助於促進消費和投資，惟長期可能進一步擴大美國財政赤字，增加財政壓力。 在移民政策方面，可能縮限美國勞動供給成長動能，增添薪資與物價上漲壓力。在產業政策方面，可能使傳統化石能源、美國本土高科技廠商以及銀行業受益，惟壓抑綠色能源投資。 不過，央行也強調，川普新政策的落實仍具不確定性，且對全球與美國經濟的影響仍有待評估。不過，隨市場對川普新政策的預期，近期全球金融市場大幅波動，今年10月以來，隨市場預期川普勝選機率上揚，美國經貿政策不確定性增加，金融市場大幅波動，債市在市場擔憂大選後美國財政赤字將持續上升，恐加速財政惡化程度，以及川普就職後，若關稅提高與移民政策改變，可能再推升通膨。11月11日與9月底相較，美國10年期公債殖利率上升0.52個百分點。匯市部分，今年10月初以來，市場預期川普勝選機率上揚，以及其主張對其他國家加徵高額關稅政策可能對其他貨幣形成貶值壓力，間接推升美元，帶動美元指數走升，11月11日與9月底相較，美元指數上漲4.73%。新台幣匯率相對穩定，今年11月11日與9月底相較，新台幣對美元貶值1.86%，為主要貨幣對美元貶值幅度最小。股市方面，美國大選前後，全球金融市場波動劇烈。惟台股基本面穩健，表現較佳，本年11月11日與9月底相較，台股上漲5.87%。楊金龍也提到，美國未來採行新貿易政策可能透過多重管道影響台灣經濟金融前景，台灣出口、民間投資與經濟成長主要受全球景氣牽動，美國若對全球各國均提高關稅，並引發全球貿易摩擦，加劇全球供應鏈重組，將衝擊全球經濟成長及通膨發展。 在全球經貿版圖重塑過程中，隨台灣廠商改變全球布局，可能直接影響明年以後的台灣出口成長動能，以及未來廠商在國內投資意願，進而制約台灣未來經濟成長力道。另一方面，若川普總統當選人加強對中國大陸科技與貿易制裁，台灣廠商仍可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長，惟受益程度仍有待觀察。 此外，全球供應鏈再次移轉，恐推升企業生產成本，增添全球通膨壓力，而台灣生產所需的原物料多仰賴進口，宜關注全球通膨可能走升的外溢影響。此外，美國若對中國大陸加徵高額關稅，恐導致美中重啟新一輪貿易戰，進一步弱化中國大陸經濟動能。近年我國對中國大陸出超雖縮減，惟中國大陸仍為台灣的最大出口市場，須關注中國大陸經濟動能趨緩對台灣出口之影響；此外，中國大陸產能過剩問題嚴峻，台灣須審慎因應中國大陸可能低價傾銷的風險。同時，在美國新貿易政策可能推升美國通膨壓力，並減緩其經濟成長下，Fed貨幣政策將具高度不確定性。隨市場對美國貨幣政策動向的預期改變，恐使國際資金流動頻繁，影響全球金融市場穩定。央行也強調，美國新貿易政策走向將影響台灣經貿成長動能，將持續關注美國重大政策的施行，逐季調整經濟成長與通膨展望，並採取妥適貨幣政策因應。目前央行維持今年9月理事會會議對本年及明年台灣經濟成長率與通膨的預測值。此外，美國新任總統明年1月20日才正式上任，並不影響央行對於今年台灣經濟與通膨第展望，今年台灣經濟成長率與通膨率預測值分別為3.82%與2.16%。 此外，美國新政府尚未正式提出貿易與科技等政策，政見落實程度仍屬未知，央行將持續關注未來美國政策走向，目前對明年台灣經濟與通膨展望仍維持今年9月理事會會議的看法，明年台灣經濟成長率與通膨率預測值分別為3.08%與 1.89%。