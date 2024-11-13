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民眾黨主席柯文哲昨（12）日遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」、「絕對聘你當國安會副秘書長」；對此，資深媒體人王淺秋分享過去採訪璩美鳳的經驗，認為璩說的話需要再查證。王淺秋今（13）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲性騷擾璩美鳳一事，還有一些疑慮存在，因此會造成多大傷害仍是未知數，璩美鳳昨與宣捷生技公司創辦人宣昶有一同接受聯訪，人證是產業大咖的兒子，讓此事沒有那麼單純，很難斷定是否有陰謀論。王淺秋直言，過去曾多次採訪璩美鳳，以過去採訪經驗來看，璩說的話需要再查證，對於璩會「有點疑慮」，昨日訪問璩美鳳的同業指出，璩在採訪中有些問題沒有回答，或者對不上，且邏輯跳來跳去。