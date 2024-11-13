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第三方支付品牌LINE Pay配合上市前公開承銷，對外競價拍賣6080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元。法人表示，參考今（13）日收盤價每股641元，價差高達133元，如中籤每張即現賺約13.3萬元。競拍時間為11月15日至19日，11月21日開標；11月25日至27日辦理公開申購，11月29日抽籤，暫定12月5日掛牌。LINE Pay收入主要來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%。今年前三季累計營收新台幣45.3億元，年增32.3%；稅後淨利4.79億元，年增27.0%；EPS 7.99元，年增29.7%，董事長丁雄注指出，今年前三季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。截至目前，LINE Pay用戶數已突破1270萬戶，覆蓋台灣逾半數人口；此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。台灣行動支付市場快速成長，市場規模預期將大幅擴張。LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，全台擁有超過57萬處線上及線下支付據點，更透過一年超過700檔的行銷活動，與各類型商店進行深度及廣度的合作，其策略為讓用戶在日常生活中都能隨時使用並享受到LINE Pay的優惠及好處，持續為用戶及商戶創造最大價值，帶動LINE Pay交易量持續提升。LINE Pay與多家銀行合作發行LINEPOINTS點數回饋卡，總發卡數已突破800萬張，讓用戶在消費時即能獲得LINEPOINTS回饋，更運用LINE POINTS的高流通性提供商店行銷解決方案，串連點數、點數回饋卡、行銷解決方案，建構自主循環成長且逐步擴大的點數生態圈，近一步發展成為行銷平台，提升整體營收。LINE Pay表示，未來將逐步把台灣的成功模式拓展至海外市場，實現全球業務拓展，讓用戶在任何場域都能享有無縫且安全的支付體驗，更加鞏固其在台灣行動支付領導品牌的市場地位。