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▲今年辰日本料理推出「蟹禮」頂級饗宴，嚴選日本北海道松葉蟹，還有石川縣香箱蟹。（圖／記者葉盛耀攝）

▲門間賢彥料理長擁有豐厚資歷，擅長正統會席料理、割烹等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「北海道楚蟹刺身」是將松葉蟹蟹腳肉取下後冰鎮，吃得出純粹的鮮味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「楚蟹涮涮蟹膏醬」是將蟹身肉、蟹腳肉燙過再佐配蟹膏，吃起來有著飽滿鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「石川箱香蟹紫蘇醋凍」中有香箱蟹的蟹身肉、蟹腳肉，還搭配蟹卵、紫蘇醋凍等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲套餐中的天婦羅「石川甘鯛烏魚子大葉捲」（左）與「松葉蟹馬糞海膽海苔捲」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「楚蟹土鍋御飯」有著Q實的白飯，搭上蟹肉、鮭魚卵、尖梭魚，相當可口。（圖／記者葉盛耀攝）

▲米其林一星餐廳「天香樓」即日起至12月15日開賣「江南海河蟹饗宴」，今年菜色除了單純杭幫菜之外，還拓展至淮揚、蘇州、滬上等多元特色，並使用上6種來自海、湖的鮮蟹，以10種作法創作20道蟹餚，有套餐和單點形式，套餐每人每套4,800元+10%起。（圖／記者葉盛耀攝）

位在台北敦化北路宏國大樓地下室的「海峽會」，旗下多家餐廳每年總推出蟹宴盛典，之前就有大閘蟹盛宴每人要價高達9800元+10%，總還一位難求。今年辰日本料理，由辰割烹料理長門間賢彥推出「蟹禮」頂級饗宴，嚴選日本北海道松葉蟹和石川縣香箱蟹，皆是期間限定才有的珍稀活蟹，即日起開放訂席，套餐每人僅6,000元+10%起就嚐得到，依照套餐價格不同，可吃到3~5道蟹料理。據業者表示，「蟹禮」頂級饗宴才剛推出，老顧客就紛紛預訂，目前已有12月的訂位。所謂松葉蟹正式名稱為「津和井蟹（zuwaigani）」，或也被稱為「楚蟹」，因著各區域有更高檔品質而有其他名稱，像是在京都北部丹後半島間人港上岸的公蟹，就特別被稱為「間人蟹」，而所謂的「香箱蟹」，即是雌松葉蟹。來自日本秋田的門間賢彥料理長，擁有豐厚資歷，擅長正統會席料理、割烹等，此次「蟹禮」頂級饗宴主打北海道松葉蟹，搭佐夢幻級的香箱蟹，尤其門間料理長會現場快速將蟹肉完美拆解，最令人目不轉睛，他也依蟹肉不同部位的特性立即料理，展現冬蟹極致美味。套餐中的幾道前菜，都以較簡易卻需細膩處理的清爽菜色為主，像是「鰤魚漁夫料理/海膽/鮭魚卵」，搭佐海苔入口，為蟹宴揭開序幕，後還有「北海道楚蟹刺身」，將松葉蟹蟹腳肉取下後冰鎮，再搭著紫蘇花、醬油品嚐，吃得出原始美味。將松葉蟹甜味表現得淋漓盡致的還有「楚蟹涮涮蟹膏醬」，是將蟹身肉、蟹腳肉簡單以利尻昆布高湯燙過，再簡單佐配蟹膏，當三者交融入口，那股飽滿甜味最是令人銷魂。而因為數量稀少珍貴，因此被譽為冬日逸品的香箱蟹，在套餐中被做成「石川箱香蟹紫蘇醋凍」，不論是蟹身肉、蟹腳肉，香箱蟹的清甜都細膩地被保留，搭配蟹卵還有門間賢彥料理長特製紫蘇醋凍，微酸甜昇華松葉蟹的鮮美與蟹香，此道菜特地安排在油脂豐厚的「大分和牛BMSM沙朗」之後，有點清口效果，讓味覺再度被清新喚醒，山珍再加乘海味的安排，令人煞是滿足。後續還有「松葉蟹海膽海苔天婦羅」，利用海苔的鹹香與松葉蟹、海膽之鮮甜交織融合，加上麵衣調配與炸工都相當精湛，鹹香中透著迷人旨味（umami）。也別錯過「楚蟹土鍋御飯」，以利尻昆布與特選柴魚片煮製的高湯，再以土鍋炊煮出的日本米，粒粒Q實且浸潤蟹鮮與香氣，混上蟹肉、鮭魚卵，還有煎到噴香的島根尖梭魚，即便本套餐已吃得再飽足，都可再來一碗。除了門間賢彥料理長主掌的辰割烹，海峽會旗下的其他餐廳包含辰壽司、台粵中餐及懷石SHABU SHABU等，同樣也吃得到冬蟹饗宴，因為講求需使用進口活蟹，因此必定要預訂才吃得到。米其林一星餐廳「天香樓」也有蟹宴，即日起至12月15日開賣「江南海河蟹饗宴」，今年菜色除了單純杭幫菜之外，還拓展至淮揚、蘇州、滬上等多元特色，並使用上6種來自海、湖的鮮蟹，包含松葉蟹、藍蟹、大閘蟹、沙公、沙母、松葉蟹柳等，以10種作法創作20道蟹餚，有套餐和單點形式，套餐每人每套4,800元+10%起，單點特色料理則是每道880元+10%起。