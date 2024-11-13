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▲12強有線電視由緯來體育台、東森新聞台轉播。中華電信MOD由愛爾達體育台轉播。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

▲12強中華隊球員名單，13日上場球員一次看。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

2024第3屆世界棒球12強賽程今（13）日展開，台灣取得預賽B組的主辦權，中華隊將在晚間18時30分在台北大巨蛋迎戰南韓隊，緯來體育台、東森新聞台、愛爾達體育台、Hami Video等平台皆有提供電視、線上轉播，讓球迷能從多元管道觀賞球賽，MOD、Hami Video甚至提供5種不同視角。來自世界排名前12強的球隊互相比拚，台灣首場正式比賽就在今晚即將開打，《NOWnews今日新聞》也整理出12強轉播、賽程及中華隊名單等資訊，提供給讀者一文看完。📍電視轉播：有線電視由轉播。中華電信MOD由轉播。📍線上直播：開放免費收視共14場B組賽事，大巨蛋場次為「Hami 12強棒球1台」、天母場次為「Hami 12強棒球2台」。提供7場官辦熱身賽、38場正賽的豪華轉播服務。另外，今日中華隊預賽首戰強碰南韓，MOD、Hami Video不只提供，還有一壘側及三壘側啦啦隊，以及中外野高台鳥瞰球場的、同時享受多元視野的12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。10:00 巴拿馬VS美國 聖特雷西塔球場10:00 荷蘭VS波多黎各 泛美體育場18:00 澳洲VS日本 名古屋巨蛋18:30 韓國VS台灣 台北大巨蛋18:30 多明尼加VS古巴 天母棒球場📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。