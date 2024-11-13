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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，昨（12）日遭指控在2024大選期間對媒體人璩美鳳性騷擾，台北地檢署今（13）日再度提訊柯文哲，柯文哲以「光頭」造型現身，讓外界不免猜測與性騷案有關；對此，前立委蔡正元表示，目前不會有人告訴柯文哲被控性騷的消息，剃光頭不可能是為了性騷案。蔡正元今（13）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，羈押禁見跟服刑不一樣，被收容人是不能看報紙或電視的，而且璩美鳳的性騷指控，是京華城案的「案外案」，律師不能提這件事，要是提了，就有可能涉犯《洩密罪》，因為此事不在柯文哲律師的承辦範圍。蔡正元說明，律師在和被收容人見面時，旁邊會有人看著，因此目前不會有人告訴柯文哲被控性騷的消息，柯剃光頭不可能是為了性騷案。蔡正元認為，自己對柯文哲的理解不是很深，所以無法去解讀柯的改變，然而，柯現在在羈押禁見，對於他的律師敢不敢透露性騷案的消息，仍要持保留態度。