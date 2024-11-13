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WBSC世界棒球12強賽B組小組賽今（13）日開打，韓國媒體對於中華隊未在記者會公布先發名單表示不滿。然而，中華隊依循規定在昨晚賽前晚上8點正式公布林昱珉擔任先發，並由官方通知媒體。事實上，韓國早已經猜到林昱珉先發，教練柳仲逸表示，相信球員們有所準備，但仍要努力。在賽前記者會上，原定公布先發投手的時間卻被臨時取消，中華隊依照大會規定在晚上8點透過官方通知媒體，確認由旅美左投林昱珉擔綱首戰先發。根據12強賽規定，各隊需於前一場比賽結束後公布下一場的先發投手，但首戰並無強制規定，僅要求在賽前一定時間內提交名單。談到中華隊推出林昱珉先發，韓國總教練柳仲逸表示：「林昱珉是台灣的王牌投手，去年我們曾對戰過兩次，我相信韓國隊能夠擊退他，但還是需要努力。」另外，此戰韓國隊尹冬熙被排第四棒，柳仲逸解釋道：「之前有想過文保京跟朴東原，但考慮到近況，尹冬熙最適合打第四棒。」至於小組賽的投手輪值安排，柳仲逸表示將視比賽狀況而定，但韓國隊的另一位主力投手高永表可能會再扛一場先發，「安排他投首戰的用意，也是考量到他在下一場擔任先發的可能性。」