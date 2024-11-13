日媒賽前採訪陳傑憲！世界12強棒球錦標賽在今（13）日將正式開打，中華隊抗韓打線在稍早出爐，隊長陳傑憲扛下先發第3棒重責，並在賽前接受日本電視媒體《TBS》訪問。對於即將開打的預賽首戰，陳傑憲透露總教練曾豪駒在賽前有聚集全隊喊話，希望大家不要把比賽當作考試，而是闖關，並逗趣補上一句：「希望大家手握著手，男上加男加男....一起闖關。」
被安排第3棒有插曲 對自己保持信心
被媒體問到比賽前的心情，陳傑憲語氣平穩說道：「要打敗對手的企圖心很強，雖然現在談話很輕鬆，但精神比較專注，希望拿下這場勝利。」對於本場擔任先發的目標，他表示：「短期盃賽就是要快速適應投手，不管打的好不好，一定要把情報傳達給後面打者。」
此外，他也分享到關於棒次的小趣事：「之前狀況沒這麼好，昨天總教練跟我比了一個OK手勢，我想說好啊、沒問題，結果後來才知道教練是要跟我說打第3棒。 」關於心態的調適，他說：「正式比賽不會去想之前狀況怎麼樣，既然教練派我上場代表他相信我，不能對自己懷疑，既然別人相信我了，沒道理不相信自己。」
希望「男上加男」共闖關 賽前接受日媒訪問
談到總教練賽前是否有特別叮嚀，陳傑憲表示：「總教練告訴大家比賽要開始了，希望不要把比賽當作考試，而是闖關，一關一關過。」且自己逗趣補上一句：「希望大家手握著手，男上加男加男....一起闖關。」
輪到自己的喊話時間，陳傑憲直言：「一個人的力量不大，團結起來力量就會大，希望大家上場不管遇到什麼狀況，先把自己心態準備好，去面對強敵，拿下今天這場比賽。」
值得一提的是，在「台韓大戰」現場也有日本電視台到場，並採訪了身為隊長的陳傑憲。訪問中，表示陳傑憲曾就讀岡山縣的共生高等學校，因此有日本球迷也很關注他的表現，是否有什麼想要說的話，陳傑憲回應道：「謝謝球迷，希望能繼續為自己加油。」並透露自己最愛吃的日式料理是燒肉。
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被媒體問到比賽前的心情，陳傑憲語氣平穩說道：「要打敗對手的企圖心很強，雖然現在談話很輕鬆，但精神比較專注，希望拿下這場勝利。」對於本場擔任先發的目標，他表示：「短期盃賽就是要快速適應投手，不管打的好不好，一定要把情報傳達給後面打者。」
此外，他也分享到關於棒次的小趣事：「之前狀況沒這麼好，昨天總教練跟我比了一個OK手勢，我想說好啊、沒問題，結果後來才知道教練是要跟我說打第3棒。 」關於心態的調適，他說：「正式比賽不會去想之前狀況怎麼樣，既然教練派我上場代表他相信我，不能對自己懷疑，既然別人相信我了，沒道理不相信自己。」
希望「男上加男」共闖關 賽前接受日媒訪問
談到總教練賽前是否有特別叮嚀，陳傑憲表示：「總教練告訴大家比賽要開始了，希望不要把比賽當作考試，而是闖關，一關一關過。」且自己逗趣補上一句：「希望大家手握著手，男上加男加男....一起闖關。」
輪到自己的喊話時間，陳傑憲直言：「一個人的力量不大，團結起來力量就會大，希望大家上場不管遇到什麼狀況，先把自己心態準備好，去面對強敵，拿下今天這場比賽。」
值得一提的是，在「台韓大戰」現場也有日本電視台到場，並採訪了身為隊長的陳傑憲。訪問中，表示陳傑憲曾就讀岡山縣的共生高等學校，因此有日本球迷也很關注他的表現，是否有什麼想要說的話，陳傑憲回應道：「謝謝球迷，希望能繼續為自己加油。」並透露自己最愛吃的日式料理是燒肉。