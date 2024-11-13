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▲京站2024年截至目前最賺錢店王由buffet「饗食天堂」奪得，已蟬聯冠軍寶座多年。（示意圖／《NOWnews》資料照）

▲京站週年慶11月20起至12月16日壓軸超殺，全館6折起。（圖／京站提供）

▲汐止iFG遠雄廣場即日起至11月30日的每週六、日13:00至17:00，當日購物滿500元，即可租借浴衣及道具，體驗道地日本風情。（圖／官方提供）

京站時尚廣場2024年週年慶來了，將自11月20日起至12月16日壓軸登場，全館殺6折起，總回饋高達24%，京站總經理王大政指出，今（2024）年週年慶估可成長3-5%，事實上京站餐飲業績佔總營收達30％，截至目前2024年最賺錢店王為「饗食天堂」，且已蟬連營收冠軍多年，不過值得注意的是，今年海底撈有望成為黑馬，業績超越饗食天堂。京站總經理王大政表示，今年週年慶有聽到同業都做得滿辛苦的，有達成目標的，也有差一點或多一點的，但沒有一家百貨公司覺得輕鬆，今年京站也努力備戰，預計週年慶目標可成長3-5％。京站也透露，疫後出國潮旺盛，民眾都出國購物，百貨多數業種都受到影響，不過餐飲仍穩佔京站營收高達30％，2024年截至目前最賺錢店王由buffet「饗食天堂」奪得，已蟬聯冠軍寶座多年，第二、三名是「金色三麥」、「海底撈」不相上下，不過今年結束還有2個月，「海底撈」有望成為黑馬，業績贏過饗食天堂。今年京站時尚廣場2024年週年慶，以「銀有金有 快樂到手！」為主題，特別為Q卡友準備了最高可達24%的回饋優惠！11月20日至12月16日期間，Q卡友只要消費滿3800元，即可獲得400元商品贈券加100元Qonline贈券（限量5萬份）。只要Q卡友在週年慶期間單日全館消費滿6000元，即可獲得一次抽獎機會（可累贈），參加這場「銀有金有」的好禮盛宴。3大獎項包括：（一）999.9純「金」磚：點睛品-黃金金磚1兩(37.5g)，價值147500元，共抽3名。（二）探尋「銀」白秘境：日本銀山夜夢幻·樹冰雪怪車五天四夜，價值73900元 2人/組，共抽2組。（三）絕美海「島」渡假：印尼峇里島五天四夜機+酒，價值54000元2人/組，共抽5組；韓國濟州島五天四夜機+酒，價值30000元 2人/組，共抽5組。此外，首五日11月20日至11月24日，刷指定信用卡購買指定化妝品櫃位滿8000元，還可額外再享600元的現金禮券加化妝品櫃位加碼400元贈券，總共可以獲得1900元，總回饋高達24%。此外，汐止iFG遠雄廣場在十一月推出「秋趣和風祭」活動自即日起至11月30日，顧客於商場當日單筆消費滿2000元，有機會抽中由知本金聯世紀酒店提供的豪華套房平日住宿券或美人湯屋泡湯券，總價值高達6萬元，讓您享受奢華的放鬆時光；還有日本浴衣體驗活動，即日起至11月30日的每週六、日13:00至17:00，當日購物滿500元，即可租借浴衣及道具，體驗道地日本風情，並可獲得拱北殿平安符吊飾乙份。自備浴衣或道具者，還可額外獲贈100元美食金。另外，別忘了下載註冊遠雄廣場APP，11月新加入的會員當月累積消費滿2000元，更有機會抽中「知本金聯世紀酒店的景觀美人湯屋泡湯券」。喜愛日本文化、期待秋季風情的朋友們快來遠雄廣場體驗「秋趣和風祭」，讓我們一秒到日本、在豐富活動中感受充滿秋意的溫暖時光！