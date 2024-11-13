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台灣晶片大廠台積電先前傳出收到美國商務部通知，要求台積電停止出貨AI先進晶片給中國，對此中國國台辦今（13）回應稱，美方行動是在「打台灣牌」升高台海緊張局勢，最終損害的將是台灣企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢。中國國台辦發言人朱鳳蓮在週三記者會上先是指出，「兩岸產業合作有利於企業發展，增進兩岸同胞民生福祉」，接著又稱外電報導證明美國打「台灣牌」升高台海局勢，「民進黨妄圖倚外謀獨、隨美起舞，錯失兩岸產業合作機會，最終損害的是台灣企業的利益，台灣相關產業優勢也將一同被削弱、錯失產業發展的機遇。」此前《路透社》引述知情人士說法，稱美國商務部以「通知函」形式致函台積電，針對AI加速器和圖形處理單元（GPU）提供動力的7奈米晶片，及更先進設計複雜晶片實施出口限制。這是自消息傳出後，中國官方首度公開回應，而外電報導當中也提及，消息人士稱台積電為此已向所有受影響中國客戶告知，並從11日開始停止相關供貨。台積電數週前曾通知美國商務部，在華為的AI處理器中發現台積電的一款晶片，而中國科技巨頭華為是美國制裁行動的中心，列於美國的限制貿易名單上，該份名單限制供應商們必須取得當局許可才能提供任何貨物或技術給華為。