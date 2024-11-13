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▲王淨也見到自己捲入邪教詐財的爭議後，中午火速在IG上發布限時動態否定謠言，還配上一個翻白眼的表情貼圖，似乎對自己莫名捲入此案感到相當傻眼。（圖／王淨 IG）

▲曾莞婷在臉書中氣憤澄清：｢這個圈子真的是，難道我有的一切成績不是靠自己努力而是靠什麼宮廟嗎？」（圖／曾莞婷臉書）

新生代女演員王淨結束國片《鬼才知道》的拍攝後近來正在休假中，不料今（13）日卻傳出捲入「安和財神廟（台北朝熹宮）」邪教斂財一事。爆料週刊表示，廟方相關人員聲稱主事「師姐」林翊綺利用拍攝電影為由，吸引金主前去投資，除了點名楊謹華、曾莞婷等多位女星外，林翊綺還誇口稱王淨的經紀人會到廟中參拜，目前已經敲定對方擔任影片女主角。無端被捲入詐欺事件的王淨稍早也在社群平台中無奈發聲澄清：「我們家甚至是基督徒！」繼YouTuber《眾量級CROWD》的家寧被指控疑似加入邪教後，近來「邪教」爭議也持續延燒。據《鏡週刊》今日報導，前演員林翊綺私下聯繫相識的女藝人，要求對方幫忙售賣宮廟的周邊和替其宣傳，還打著「拍電影」的名義找來不少金主投資，最終她卻未付分毫報酬，拿了投資人的錢後開始失去消息，涉案金額前後高達千萬台幣。《鏡週刊》表示，有消息指出林翊綺還曾誇口王淨的經紀人會到台北朝熹宮參拜，所以目前已經敲定由王淨擔任電影女主角。今日中午，王淨也在IG上發布限時動態澄清：「最近是一個躺在家裡也能中槍的能量嗎？」、「沒有收到劇本，也沒有要參與。然後我們家甚至是基督徒？？？」並配上一個翻白眼的表情貼圖，除了正面否定自己參與邪教詐欺一案外，對自己莫名捲入此案感到相當傻眼。無辜受到牽連的曾莞婷，也在遭到週刊雜誌爆料後火速出面澄清，氣憤的發文反擊：｢這個圈子真的是，難道我有的一切成績不是靠自己努力而是靠什麼宮廟嗎？」、「記者甚至沒有跟我本人求證過，新聞就發的滿天飛」，打臉林翊綺的說法。而楊謹華更是在多年前就已受洗成為基督徒，在昔日金鐘獎典禮時還曾提過感謝上帝等言論，也變相證明了林翊綺的言論可性度並不高。