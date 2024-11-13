我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼東努沙登加拉省的勒沃托比火山（Mount Lewotobi）近日頻頻噴發，火山灰濃密滾滾直衝天際，最高噴發高度達到9000公尺，相當驚人。火山爆發不僅在當地造成至少9人死亡數十人受傷，也讓知名觀光景點峇里島的國際航班停飛，數千名旅客受困，部分旅客甚至被迫滯留在機場。根據《美聯社》報導，雖然官方尚未給出確切數字，但大約有數千旅客因火山爆發造成的航班中斷而滯留峇里島。勒沃托比火山自11月初首次噴發以來，近期噴發活動不斷，光在本週二單日就噴發了17次，火山灰、砂礫和岩石從天而降，印尼國家災害管理局（BNPB）已將火山周邊9公里範圍內都列為危險區域，管制所有活動，至少超過4400人緊急撤離。過去四天，共有84架原定往返峇里島的航班受到影響，有兩架大韓航空的班機本週二從仁川出發，飛到峇里島上空附近後由於火山灰影響，不得不原機折返仁川。印尼位處環太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上，多個板塊在此交匯，很容易發生地震與火山爆發。