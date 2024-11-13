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在菲律賓東方海面上的天兔颱風（Usagi），今早8時增強為中度颱風，目前位於呂宋島東南方海面上，持續朝西北西方向進行，預計明早登陸呂宋島。這是三週內第五個侵襲菲律賓的颱風，民眾都感受到氣候變遷的威力。綜合外國媒體報導，菲律賓氣象局表示，颱風天兔很可能在明（14）日登陸呂宋島東北部上端的卡加延省（Cagayan）。我國中央氣象署預報員黃恩鴻在今（13）日下午表示，台灣最快明天清晨發布海上警報、明天下半天發布陸上警報，周五、周六最接近台灣。菲律賓卡加延省民防局長魯埃利受訪時表示，市長已接獲命令，必要時強制疏散居民。他透露，卡加延省約有4萬人住在高風險地區，目前已加派人力協助救災和防颱準備。此前菲律賓連續遇到颱風潭美（Trami）、康芮（Kong-rey）和銀杏（Yinxing），已摧毀了近70萬人的家園，並奪走將近160條人命。第四個颱風桔梗（Toraji）雖然沒有造成死亡，破壞也有限，但數以萬計撤離的居民仍未回返家園，加上即將登陸的颱風天兔，菲律賓在三週內遭遇五個颱風，十分淒慘。