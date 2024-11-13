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世界棒球12強賽韓國隊今（13）日首戰中華隊，面對台灣王牌左投林昱珉，韓國隊在賽前公布先發打序，第四棒人選是去年杭州亞運兩度對林昱珉敲安的尹東熙，韓國教頭柳仲逸表示：「因為尹東熙近期狀態正佳。」尹東熙在近期的4場熱身賽表現突出，打擊率達到.333（9打數3安打），包含2支全壘打，選到2次保送。柳仲逸表示：「之前有想過文保京跟朴東原，但考慮到近況，尹東熙最適合打第四棒。」」針對第四棒的安排，柳仲逸補充說明：「如果讓朴東原擔任第四棒，後半場若替換守備可能會出現空缺，因此需要一位固定的第四棒。」第1棒：洪昌基（LF）第2棒：宋成文（2B）第3棒：金倒英（3B）第4棒：尹東熙（RF）第5棒：朴東原（C)第6棒：文保京（1B)第7棒：金揮執（DH)第8棒：李主形（CF)第9棒：金周元（SS）先發投手：高永表