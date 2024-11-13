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隨著小坪數住宅成為現代的主流趨勢，如何在有限空間中挑選合適的家具，成為許多人日常生活中的挑戰。而沙發作為客廳的靈魂家具，佔據不少空間，選購合適的沙發更是不小的難題。擁有超過35年沙發製造經驗的沙發先生家居創辦人Paul Yang建議，針對小空間需求，可以參考以下挑選技巧：1. 選用淺色系沙發，減少視覺壓迫感淺色系如米色或白色，能讓空間顯得更明亮，並帶來「放大」的視覺效果，使整體氛圍更開闊，Paul Yang建議牆面或大型家具選擇淺色系，這樣既能打下寬敞視野的基礎，又能減弱大型家具的壓迫感。2. 沙發寬度約佔主牆的3/4適當的尺寸對於小空間尤為重要。通常沙發擺放於主牆靠牆的位置，建議寬度選擇約佔主牆的3/4，這樣可以讓空間更平衡，避免過於擁擠或比例失調。3. 選擇功能型沙發小坪數空間中，建議選擇具有多功能性的沙發，如帶收納空間或可展開的款式。市面上許多小尺寸多功能沙發，既節省空間，又提供多種使用模式，非常適合小宅需求。沙發先生家居的新品「約克沙發」便是針對此需求設計，強調靈活性與舒適度。約克沙發長度僅191公分，小巧而舒適；展開扶手後可作臨時床鋪使用，並搭載全新三明治工法Gen2及新一代雲球棉，坐感蓬鬆，包覆感提升20%。此外，沙發的離地高度設計便於掃地機器人通行，使日常清潔更加省力。目前約克沙發於全台各大體驗館均已展出，民眾可親臨試坐。沙發先生家居提供多樣化的沙發選擇，從尺寸、布料、顏色到軟硬度皆可依需求客製化調整，並提供主結構5年保固，讓消費者以合理價格享受符合需求的優質沙發。沙發先生家居官方資訊