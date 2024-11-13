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｢連不愛吃巧克力都會一秒愛上的巧克力杯子蛋糕來了！｣由日本巧克力蛋糕人氣名店-KEN’S CAFE TOKYO主廚氏家健治跨海監製，今年必吃的重磅巧克力甜點-超濃郁巧克力杯子蛋糕在7-ELEVEN首賣。被日本網友喻為｢一生一定要吃一次｣的超級巧克力蛋糕名店-KEN’S CAFE TOKYO，首次來臺合作。曾預定需要等2個月才吃得到的KEN’S CAFE TOKYO，連續八年獲日本知名美食網站TABELOG選為NO.1巧克力名店。主廚氏家健治在巧克力界享有盛名，是日本知名的巧克力主廚之一。這次特別跨海監製統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，氏家健治主廚表示：「希望來臺給巧克力愛好者，不用飛日本就能吃到我們監製的巧克力蛋糕。｣首波攜手氏家主廚以｢24小時幸福生活提案｣為概念，隨時隨地都可以享用富有幸福感的甜點，設計兩款療癒系巧克力蛋糕：統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕與LADEARS巧克力生乳捲。在7-ELEVEN領先首賣。就是希望能將巧克力蛋糕迷人的幸福療癒感，透過全臺超過7,000家門市的7-ELEVEN隨時傳遞給大家。統一蛋糕屋搶攻杯子蛋糕小點心商機開發新口味，在氏家健治主廚監製的巧克力魔法加持下，撲鼻濃郁的可可香氣，鬆軟杯子蛋糕加入主廚精選的醇厚法國進口70%巧克力，在充滿層次的巧克力風味搭配入口即化的鬆軟綿密口感，苦甜幸福滋味在舌尖綻放。迎接11月「世界蛋糕日」，7-ELEVEN即日起至11/26，推出指定蛋糕品項通通都可享第２件省10元優惠；除了可以買爆日本氏家健治主廚跨海監製的兩款巧克力蛋糕外，還有許多經典蛋糕，快來小七尋找專屬你的幸福。