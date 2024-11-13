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▲「2024客家大地餐桌」以「美杉六甲．留客香，知悉家味．品客庄」的理念研發一道飲品及7道菜色。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.13）

高市府客委會與財團法人高雄市客家文化事務基金會今（13）日舉辦「2024客家大地餐桌」記者會，宣布一系列推廣客家文化的精彩活動正式開始，從結合米其林主廚研發的客家風土料理與高雄17家餐廳共襄盛舉的「高雄客家月」等，要讓民眾體驗豐富的客家美食盛宴與文化底蘊。今年「客家大地餐桌」邀請榮獲米其林指南推薦的主廚林祺豐，以「美杉六甲．留客香，知悉家味．品客庄」的理念研發包括一道飲品及7道菜色，以在地食材設計全新菜單，其中，「南頭河」，以美濃的清麻油為基底，搭配甲仙的山芋籤和美濃紅蔥手撕大野山雞，創造層次豐富的味覺體驗；「梅腩骨」使用甲仙五里埔山豬與六堆黑豬腩排，加入杉林青木苦瓜和美濃梅乾的獨特風味，品味到高雄客庄的人文風土。此外，「高雄客家月」也正式啟動，這一活動廣邀漢來美食 、LA ONE、老新台菜等高雄17家餐廳與小農合作，打造一條「產地到餐桌」的在地美食連結，呈現一場充滿客家風情的美食之旅，一起推動高雄市客家美食的觀光版圖。高市府客委會主委楊瑞霞表示，今年「客家大地餐桌」活動進入第三年，持續深入客庄，挖掘並結合在地的食材，重新演繹客家新菜色。透過客家大地餐桌與「高雄客家月」的舉辦，希望進一步促進高雄客庄農產經濟發展，提升在地小農的能見度，並客家文化的傳承注入新的活力。誠摯邀請市民朋友參與11月23日於新客家園區舉行的年度盛宴，體驗高雄獨特的客家飲食文化。餐宴位席有限，採事先報名。